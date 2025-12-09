छत्तीसगढ़ के इस शहर में पहली बार लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, 25 दिसंबर से होगी हनुमंत कथा, जानें डिटेल्स

Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहली बार यहां दिव्य श्री हनुमंत कथा सुनाएंगे. यह कार्यक्रम 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक भिलाई के जयंती स्टेडियम ग्राउंड में होगा. इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक राकेश पांडे (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामो‌द्योग बोर्ड अध्यक्ष) हैं. दुर्ग की सेवा समर्पण संस्था समिति कथा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है.

हनुमंत कथा का समय

हनुमंत कथा का समय रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है. 27 दिसंबर को एक विशेष दिव्य दरबार भी लगेगा. दरबार के दौरान भक्तों की पर्ची निकाली जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान बताया जाएगा. दुर्ग-भिलाई और पूरे छत्तीसगढ़ से हज़ारों भक्तों के दिव्य श्री हनुमंत कथा में शामिल होने की उम्मीद है. इसे देखते हुए आयोजन समिति जयंती स्टेडियम के पास मैदान में बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है, जिसमें भक्तों के लिए बैठने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग, मुफ्त भोजन, पीने का पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं शामिल हैं.

कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां शुरू

मीडिया से बात करते हुए संयोजक और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे ने बताया कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक पंडित श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भिलाई आ रहे हैं. वे अपने दिव्य प्रवचन से भक्तों में भक्ति और विश्वास जगाएंगे. पूरे राज्य से भक्त उनके दिव्य दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होंगे. दुर्ग की सेवा समर्पण संस्था समिति ने इस कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां शुरू कर दी हैं. सभी भक्तों के बैठने और एक साथ प्रवचन सुनकर आशीर्वाद पाने के लिए 50,000 वर्ग फुट का एक शानदार गुंबद के आकार काडोमशेड बनाया जा रहा है.

भोजन, पीने और पार्किंग की खास व्यवस्था

इसके अलावा गाड़ी पार्किंग, मुफ्त भोजन, पीने के पानी और टॉयलेट के लिए अच्छी तरह से व्यवस्थित और पर्याप्त इंतज़ाम किए जा रहे हैं. प्रवचन में आने वाले भक्तों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है और इसलिए, कार्यक्रम स्थल पर खास बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी. प्रवचन के बाद भक्तों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा.