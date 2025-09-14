प्रार्थना सभा में घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ता! धर्मांतरण को लेकर मचाया बवाल, मौके पर भारी पुलिस बल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2922043
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

प्रार्थना सभा में घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ता! धर्मांतरण को लेकर मचाया बवाल, मौके पर भारी पुलिस बल

Religious Conversion Durg: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर बवाल देखने को मिला है. जहां एक प्रार्थना सभा के बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रार्थना सभा में घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ता! धर्मांतरण को लेकर मचाया बवाल, मौके पर भारी पुलिस बल

दुर्ग। जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमा गया है.  रविवार को पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल रोड स्थित बाफना मंगलम के पास एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी. इसी दौरान पड़ोसियों ने इसकी सूचना बजरंग दल को दी. आरोप था कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है. जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जय श्रीराम के नारे लगाने लगे. उन्होंने वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया.

बररंग दल ने लगाया धर्मांतरण का आरोप
दुर्ग के पद्मनाभपुर में प्रार्थना सभा को लेकर बड़ा बवाल हुआ है. वहीं, बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईसाई समुदाय द्वारा लगातार धर्मांतरण कराया जा रहा है. इस दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की तथा झड़प की स्थिति बन गई. बताया जा रहा है कि इस दौरान जॉन नामक व्यक्ति ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से हाथापाई की. 

पादरी को ले जाते वक्त बवाल
बजरंग दल की छत्तीसगढ़ इकाई के कार्यकर्ता ज्योति शर्मा ने कहा कि जॉन इस तरह के मामलों में हमेशा सक्रिय रहता है और उसे बाहर से फंडिंग मिल रही है. शर्मा ने प्रशासन से मांग की कि जॉन को जिला बदर किया जाए, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा. साथ ही उसकी बैंक डिटेल की जांच करने की भी मांग उठाई गई. वहीं, स्थिति को संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन जब पुलिस पादरी को अपने साथ थाने ले जाने लगी, तो भीड़ ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया. हालात बिगड़ते देख पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए क्या बोलाी पुलिस
दुर्ग शहर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि पुलिस टीम को प्रार्थना सभा की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर बजरंग दल और ईसाई समाज के लोग आपस में भिड़ गए और कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई. दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. वहीं, बजरंग दल का कहना है कि यदि इस प्रकार की गतिविधियां जारी रहीं, तो वे बड़े आंदोलन की राह पकड़ेंगे.

रिपोर्ट- हितेश शर्मा, जी मीडिया, दुर्ग

ये भी पढ़ें-  हिंदू जब तक शांत है तब तक, बलरामपुर में हनुमान मंदिर पर मुस्लिम झंडा लगाने से हंगामा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दुर्ग की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

durg newsCG NewsReligious conversion DurgHindu-Christian clash

Trending news

durg news
प्रार्थना सभा में घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ता! धर्मांतरण को लेकर मचाया बवाल...
katni news hindi
एक बार फिर अफवाहों का शिकार बनी महिला? पहले कपड़े से बांधा फिर बेरहमी से की मारपीट
Pendra Jam
पेंड्रा में NH 45 पर भीषण जाम! ट्रैफिक सिस्टम फेल,9 घंटे से फंसी हैं सैकड़ों गाड़ियां
Katni News
MP के Gen-Z हुए बेलगाम! पुलिस को दे रहे खुलेआम चुनौती, रील्स में दिखा रहे क्राइम...
mp news
अमेरिका के टैरिफ का असर बेअसर! MP के उद्योगपतियों ने बनाई नई रणनीति, जानिए
surajpur news
खुलेआम फेंकी जा रही सुइयां और खून से सने कपड़े, सूरजपुर में फैल रही बीमारियां
balrampur news
इस गांव में आज भी ढिबरी की रोशनी पर निर्भर हैं ग्रामीण, अब तक नहीं पहुंची बिजली
mp famous tourist
इस जगह से दिखेगा कूनो में टहलता चीता, 500 फीट ऊंची चोटी पर बनाया जाएगा व्यू प्वॉइंट
mp news
सब्जियों ने बिगाड़ा किचन का बजट, टमाटर ने दी थोड़ी राहत पर धनिया और गोभी ने रुलाया
Asia Cup 2025
महाकाल मंदिर में टीम इंडिया के लिए जीत की दुआ, क्रिकेट के जोश में डूबा पूरा शहर
;