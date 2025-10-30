घर में घुसने पर प्रेमी को मिली खूनी सजा, प्रेमिका के भाई और मामा के बेटों ने पीट-पीटकर ली जान

Chhattisgarh Crime news-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों ने बेरहमी से पीट-पीटकर कर दी. यह घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है. 25 वर्षीय युवक विक्की उर्फ धीरज सरोज अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था. उस समय युवती की मां बाहर गई थी और भाई भी घर पर नहीं था, वह अकेली थी. लेकिन जैसे भाई सूरज घर लौटा और उसने दोनों को साथ देखा, तो उसने अपने मामा के बेटों को बुला लिया और युवक की हत्या कर दी.

पीट-पीटकर युवक की हत्या की

युवती के भाई और मामा के लड़कों ने घर का दरवाजा तोड़कर युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी. पुलिस के अनुसार, विक्की के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था. बताया जा रहा है कि युवक और युवती एक ही मोहल्ले में रहते थे. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था.

युवती घर बुलाने आई थी

वहीं मृतक विक्की की मां शोभा सरोज का आरोप है कि युवती ही उनके बेटे को घर बुलाने आई थी और पहले से साजिश रचकर उसने मरवाया है. उन्होंने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचीं, उनका बेटा खून से लथपथ पड़ा था. महिला का कहना है कि कुछ दिन पहले भी लड़की के भाई सूरज ने उनकी बेटी को गायब करवा दिया था, तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

पांच लोगों पर हत्या का मामला दर्ज

इस मामले में खुर्सीपार थाना प्रभारी आनंद शुक्ला ने बताया कि मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इनमें सूरज, उसका मामा का लड़का सुधांशु और तीन अन्य शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अभी फरार हैं. पुलिस के मुताबिक, फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

