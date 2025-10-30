Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2982013
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

घर में घुसने पर प्रेमी को मिली खूनी सजा, प्रेमिका के भाई और मामा के बेटों ने पीट-पीटकर ली जान

Durg News-भिलाई में युवक को उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों ने पीट-पीटकर मार डाला. युवक अपनी गर्लफ्रेंड के घर उससे मिलने गया हुआ था, इसी दौरान भाईयों ने उसे पकड़ लिया. युवती के भाईयों ने युवक को इतना पीटा की उसकी जान चली गई. मर्डर में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में घुसने पर प्रेमी को मिली खूनी सजा, प्रेमिका के भाई और मामा के बेटों ने पीट-पीटकर ली जान

Chhattisgarh Crime news-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों ने बेरहमी से पीट-पीटकर कर दी. यह घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है. 25 वर्षीय युवक विक्की उर्फ धीरज सरोज अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था. उस समय युवती की मां बाहर गई थी और भाई भी घर पर नहीं था, वह अकेली थी. लेकिन जैसे भाई सूरज घर लौटा और उसने दोनों को साथ देखा, तो उसने अपने मामा के बेटों को बुला लिया और युवक की हत्या कर दी. 

पीट-पीटकर युवक की हत्या की
युवती के भाई और मामा के लड़कों ने घर का दरवाजा तोड़कर युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी. पुलिस के अनुसार, विक्की के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था. बताया जा रहा है कि युवक और युवती एक ही मोहल्ले में रहते थे. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. 

युवती घर बुलाने आई थी
वहीं मृतक विक्की की मां शोभा सरोज का आरोप है कि युवती ही उनके बेटे को घर बुलाने आई थी और पहले से साजिश रचकर उसने मरवाया है. उन्होंने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचीं, उनका बेटा खून से लथपथ पड़ा था. महिला का कहना है कि कुछ दिन पहले भी लड़की के भाई सूरज ने उनकी बेटी को गायब करवा दिया था, तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

पांच लोगों पर हत्या का मामला दर्ज 
इस मामले में खुर्सीपार थाना प्रभारी आनंद शुक्ला ने बताया कि मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इनमें सूरज, उसका मामा का लड़का सुधांशु और तीन अन्य शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अभी फरार हैं. पुलिस के मुताबिक, फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-सरकारी स्कूल में शिक्षक का घिनौना कारनामा, छात्राओं को दिखाता था अश्लील वीडियो

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Durg की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CG Newschhattisgarh newsdurg news

Trending news

CG News
घर में घुसने पर प्रेमी को मिली खूनी सजा,प्रेमिका के भाई और मामा के बेटों ने की हत्या
mp news
सरकारी स्कूल में शिक्षक का घिनौना कारनामा, छात्राओं को दिखाता था अश्लील वीडियो
chhattisgarh news
डिमांड से किया इनकार तो कर दी हत्या, ऑटो ड्राइवर ने किस न देने पर महिला का किया कत्ल
Vishnu Deo Sai
हिमालय में गूंजी जशपुर की गूंज: आदिवासी युवाओं ने जगतसुख पीक पर खोला नया मार्ग
MP Crime News
भोपाल में 'अपनों' का वहशी चेहरा! दादा और पिता ने किया दुष्कर्म, 2 बहनों ने कराई FIR
mp news
छिंदवाड़ा में 5 महीने की मासूम की मौत, कफ सिरप पीने के बाद मौत का आरोप, मेडिकल सील
mp news
नैनीताल के जंगल में MP के दो सगे भाई बेहोशी की हालत में मिले, बड़े की मौत, छोटा भर्ती
mp news
निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर क्रेन पलटी, नीचे गुजर रहे दो पिकअप वाहनों पर गिरी, 2 की मौत
mp news
MCU में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरा मास्टर्स का छात्र, हालत गंभीर
mp news
1.5 साल की बच्ची के फेफड़े में फंसी LED लाइट, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ सफल ऑपरेशन