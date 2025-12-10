Advertisement
6 साल बड़ी प्रेमिका को काट डाला, शव जलाया...मोमोज खिलाकर प्रेमी ने की हत्या, फिर करता नाटक

Durg News-दुर्ग में एक शादीशुदा युवक ने युवती को जलाकर मार डाला. युवक-युवती साथ में केटरिंग का काम करते थे. काम करने के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार हो गया. जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक परेशान हो गया और चापर से मारकर उसकी हत्या कर दी. युवक ने अपनी पहचान मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगी दी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:34 PM IST
Man Killed His Girlfriend-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शादीशुदा युवक ने अपनी ही प्रेमिका को चापर से हमला कर हत्या कर दी और पहचान मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर शव को आग के हवाले कर दिया. आरोपी का नाम विजय बांधे (24) है, जबकि मृतिका उर्मिला निषाद (30) भी शादीशुदा थी. दोनों के बीच 2-3 साल से अफेयर चल रहा था. 

मोमोज-पकौड़ा खिलाकर सुनसान जगह ले गया
पुलिस के मुताबिक, 7 दिसंबर की शाम विजय अपनी प्रेमिका उर्मिला को बाइक से इस बहाने ले गया कि पाटन में शादी का काम है. रास्ते में मोमोज और चाइनीज पकौड़ी पैक करवाया और पुरई गांव के पास नहर किनारे सुनसान मैदान में ले गया. खाना खाने के बाद आरोपी ने धारदार चापर से उर्मिला के गले और शरीर पर कई वार किए. जब वह जमीन पर गिर गई तो आसपास से पैरा इकट्ठा कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, ताकि उसकी पहचान न हो सके. 

हत्या के बाद दर्ज कराई रिपोर्ट 
वारदात को अंजाम देकर विजय अपने गांव करगाडीह लौट आया. अगले दिन वह खुद सुपेला थाना पहुंचा और उर्मिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने लगा. खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश में उसने कहानी गढ़ी, लेकिन उसके बयान और हुलिए पर पुलिस को शक हुआ. पुलिस पूछताछ में विजय टूट गया और पूरी वारदात कबूल कर ली. 

शादी और पैसों के विवाद में चली चापर
जांच में सामने आया कि उर्मिला विजय पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि विजय पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी गर्भवती है. प्रेमिका से पैसों के लेनदेन को लेकर भी कई बार विवाद होता था. उर्मिला कई बार सार्वजनिक रूप से उसे बेइज्जत करती थी, जिससे परेशान होकर वह पिछले 15 दिनों से हत्या की योजना बना रहा था. उसने चापर खरीदा और पेट्रोल भी पहले से बॉटल में भरवा रखा था. 

अधजला शव मिलने पर खुली पोल
8 दिसंबर की सुबह ग्राम पुरई के कोटवार ने अधजले महिला के शव की सूचना पुलिस को दी. एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देशन में 6 टीमें गठित की गईं. सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और गुमशुदगी रिपोर्ट की जांच से हत्या का राज सामने आया. आरोपी के कपड़ों से खून के निशान भी बरामद किए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

