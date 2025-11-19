POCSO केस में मदद के नाम पर महिला से आरक्षक ने की घिनौनी हरकत, बचाने के नाम पर किया शारीरिक शोषण

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस की छवि की कलंकित करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेढ़े पर एक महिला ने शारीरिक शोषण का गंभारी आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि उसका नाबालिग बेटा एक मामले में फंसा हुआ था, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की आशंका थी. इसी बात का फायदा उठाते हुए आरक्षक ने उसे अपने प्रभाव का हवाला देकर मदद करने का भरोसा दिया और बदले में महिला का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की.

जबरन संबंध बनाने का प्रयास

महिला के अनुसार, आरक्षक उसे घर बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था. इतना ही नहीं, उसने दो दिन बाद फिर आने और हमबिस्तर होने का दबाव भी बनाया. डरी-सहमी महिला ने आखिरकार बजरंग दल का कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, जिसके बाद यह मामला तेजी से उभरकर सामने आया. सुबह करीब 11 बजे से ही हिंदूवादी संगठनों के लोग पुरानी भिलाई थाने के बाहर इकट्ठा होने लगे और आरोपी आरक्षक के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मौके पर स्थिति बिगड़ते देख थाना प्रभारी अंबर सिंह ने तुरंत मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. इसके बाद एएसपी पद्मश्री तंवर मौके पर पहुंची और महिला का विस्तृत बयान लेने के बाद आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए. घंटों तक चली पूछताछ और बयान प्रक्रिया के बाद पुलिस ने देर शाम आरोपी आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

आरोपी आरक्षक को किया सस्पेंड

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने पुष्टि की कि महिला की शिकायत और बयान के आधार पर पुरानी भिलाई थाने में आरक्षक अरविंद मेढ़े पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इसी बीच एसएसपी विजय अग्रवाल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी आरक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है. साथ ही, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डीएसपी भारती मरकाम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

