स्कूल जा रही महिला टीचर का किडनैप, पेड़ के नीचे सुलाकर पति को भेजी तस्वीर; 5 लाख रुपए की डिमांड

Woman Teacher Kidnapped in Bhilai-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शुक्रवार सुबह एक महिला शिक्षिका के अपहरण से हड़कंप मच गया. मूक-बधिर स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर को स्कूल जाते समय किडनैप कर लिया गया. किडनैपर ने कुछ देर बाद महिला के पति के फोन पर उसकी बंधी हुई तस्वीर भेजकर 5 लाख की फिरौती की मांग कर वारदात को और खतरनाक बना दिया. घबराए परिवार ने तत्काल थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने करीब 5 घंटे की खोजबीन में महिला को सुरक्षित ढूंढ निकाला.

ऑटो से स्कूल जा रही थी टीचर

राधा साहू रोज की तरह कैंप-1 स्थित घर से भिलाई सेक्टर-8 के मूक-बधिर स्कूल के लिए निकली थीं. पति मुकेश के अनुसार, वह ऑटो में बैठकर स्कूल जाती हैं, लेकिन शुक्रवार को वह तय समय पर स्कूल नहीं पहुंची. स्कूल प्रबंधन ने जब पति को कॉल कर अनुपस्थित होने की जानकारी दी, तब मुकेश को अनहोनी का अंदेशा हुआ और खोज शुरू की. पत्नी की तलाश के दौरान की पति मुकेश के फोन पर राधा के नंबर से ही फोन आया.

महिला की बंधी हुई फोटो भेजी

कॉल करने वाले ने खुद को अपहरणकर्ता बताया और कहा तुम्हारी पत्नी हमारे पास है, पेड़ के नीचे बांधकर रखी है. 5 लाख रुपए लाओ, तभी छोड़ेंगे. बात को साबित करने के लिए किडनैपर ने महिला की बंधी हुई फोटो भी मुकेश को भेज दी. तस्वीर देखते ही घर में दहशत फैल गई. पति घबराते हुए मुकेश साहू तुरंत छावनी थाना पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला अपहरण का केस दर्ज किया और परिजनों से विस्तृत पूछताछ की. सभी संभावित लोकेशन और संपर्कों की जांच शुरू हुई.

5 घंटे में महिला को ढूंढा

एएसपी सुखनंदर राठौर के अनुसार, जैसे ही मामला दर्ज हुआ, कई टीमों को अलग-अलग दिशा में सक्रिय किया गया. तकनीकी और मैदानी टीमों ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया. कुछ ही घंटों में पुलिस को महिला का लोकेशन मिला और उसे सुरक्षित बरामद कर थाने लाया गया. पुलिस ने बताया कि महिला के साथ पाए गए एक संदेही को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. राधा साहू की स्थिति सामान्य बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि अपहरण अकेले ने किया था किसी और की मदद से. मोबाइल फोन से भेजी गई फोटो और कॉल डिटेल की भी जांच की जा रही है.

