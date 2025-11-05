Advertisement
'गांव में खुलनी चाहिए शराब भट्ठी...', कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाए नारे, दुर्ग में ग्रामीणों की अजीबोगरीब मांग!

CG News: दुर्ग से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है. यहाँ बोरी गाँव के कुछ लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँच कर गाँव में शराब दुकान खुलवाने के लिए नारे लगाने लगे. ग्रामीणों की माँग है कि उनके गाँव में शराब भट्ठी खुलनी चाहिए.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 05, 2025, 05:16 PM IST
Liquor shop opening request in collector office in Durg: दुर्ग की ये खबर आपको भी हैरान कर देगी. दरअसल, दुर्ग जिले के बोरी गाँव के कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुँच गए और ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे. कारण था कि उन्हें अपने गाँव में शराब की दुकान खुलवानी थी. जी हाँ, सही सुना आपने, गाँव में एक भी शराब की दुकान नहीं होने के कारण गाँव वाले दुकान खुलवाने के लिए ज्ञापन देने पहुँच गए.

गाँव में खुले शराब की दुकान 
अमूमन देखा जाता है कि जिस भी जगह पर शराब की दुकानें खुलती हैं, उन्हें बंद कराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जाता है. लोगों का मानना होता है कि शराब की दुकान से शहर या उस क्षेत्र के आवास के बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन बोरी गाँव की ये तस्वीर कुछ और ही इशारा कर रही है. यहाँ गाँव में सरकारी शराब की दुकान खुलवाने के लिए ग्रामीणों ने आगामी आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है.

"बोरी में शराब भट्ठी हो..." 
कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने कई गाँव वाले "बोरी में शराब भट्ठी हो..." के नारे लगाते दिखाई दिए. उनमें शामिल कुछ स्थानीय व्यापारियों ने इसके पीछे का कारण भी बताया. राम कुमार, स्थानीय व्यापारी के अनुसार, सरकार गाँव में शराब दुकान खोलना चाह रही है तो वे उसका समर्थन कर रहे हैं. समर्थन इसलिए क्योंकि गाँव से 10 किमी के अंतर्गत दूसरे गाँव में सरकारी शराब दुकान संचालित है तो यहाँ क्यों नहीं. शराब दुकान न होने से धंधा मंदा चल रहा है.

"शराब पीने जाना पड़ता है दूर..." 
वहीं, एक अन्य स्थानीय व्यापारी, चेतन ने बताया कि गाँव में शराब की दुकान खुल जाएगी तो व्यापार बेहतर चलने लगेगा, लोगों को दूर तक शराब पीने नहीं जाना पड़ेगा. गाँव में तहसील कार्यालय है, स्कूल है, अस्पताल है तो शराब भट्ठी क्यों नहीं. शराब दुकान खुलने से हम इस बात का आश्वासन करते हैं कि न ही कोई अपराध होगा न ही किसी तरह की अप्रिय घटना. पहले भी गाँव में दुकान संचालित थी और आज तक किसी तरह की असामाजिक घटना नहीं घटी है और न ही आगे घटेगी. गाँव में अगर शराब भट्ठी संचालित नहीं होती तो गाँव की महिलाएं, बच्चे, सभी लोग मुख्यमंत्री निवास पर जाकर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने का आग्रह करेंगे. रिपोर्ट: हितेश शर्मा, दुर्ग

