खटाक खटाक खटाक! दुर्ग में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, बिना नोटिस सालों पुराने घरों में तोड़फोड़
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2918046
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

खटाक खटाक खटाक! दुर्ग में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, बिना नोटिस सालों पुराने घरों में तोड़फोड़

Durg News: दुर्ग में रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है. जहां 50 साल पुरानी अवैध बस्ती को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है. अतिक्रमणकारियों का आरोप है कि उन्हें बिना नोटिस दिए यह कार्रवई की गई है. वहीं, रेलवे प्रशासन का कहना है कि पहले कई बार नोटिस दिया जा चुका है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खटाक खटाक खटाक! दुर्ग में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, बिना नोटिस सालों पुराने घरों में तोड़फोड़

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां एक बार फिर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्टिव हुआ है. लेकिन इस बार यह बुलडोजर रेलवे का एक्टिव हुआ है. जहां 50 साल पुरानी अवैध बस्ती में बुलडोजर चलाकर मकान और दुकान को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त किया गया है. अवैध बस्ती में रहने वाले लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए रेलवे ने यह एक्शन लिया है. 

दरअसल, दुर्ग जिले के कुम्हारी रेलवे स्टेशन कॉलोनी परिक्षेत्र में लगभग 40-50 सालों से लोगों ने अतिक्रमण कर अपनी दुकान और मकान बना रखे थे. जिसके बाद रेलवे प्रबंधन ने कई बार इन्हें नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था. लेकिन फिर भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया. जिसके बाद रेलवे के तमाम अधिकारी आज दोपहर कुम्हारी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे बस्ती में पहुंचे और वहां लगभग 50 मकान और दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से ढहा दिया.

रेलवे ने की थी पूरी तैयारी
रेलवे अधिकारी रेलवे अधिकारी के मुताबिक, कुम्हारी रेलवे स्टेशन कॉलोनी परिक्षेत्र में बने अवैध अतिक्रमण को देखते हुए अधिकारियों ने तमाम तैयारी कर रखी थी. जिसमें आरपीएफ सहित स्थानीय पुलिस भी मौके पर थी. इतना ही नहीं रेलवे ने बताया इसके पहले कई बार अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था. लेकिन फिर भी अतिक्रमणकारियों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और ना ही कोई नियम का पालन किया.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए क्या बोले अतिक्रणकारी
प्रभावित अतिक्रमणकारियों का कहना है कि वे पिछले कई सालों से इस जमीन पर रह रहे थे. दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था. लेकिन घरों को नोटिस नही मिला और अचानक बिना किसी सूचना के तोड़ फोड़ की गई. फिलहाल अतिक्रमणकारियों ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया तो वही तोड़फोड़ के समय रेलवे के तमाम अधिकारी जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित भारी संख्या में दुर्ग के पुलिस बल तैनात थी.

रिपोर्ट- हितेश शर्मा, जी मीडिया, दुर्ग

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को करारा झटका, 16 हार्डकोर कमांडरों का सरेंडर, किया अहम खुलासा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

durg newsCG News

Trending news

Jaivardhan Singh
राजघराने से नाता, संपत्ति 64 करोड़, पिता पूर्व CM.. कांग्रेस MLA का ऐसा है साम्राज्य
mp news
'90 डिग्री' ब्रिज पर नया मोड़! PWD मंत्री ने बताया सही, बोले-कोई तकनीकी समस्या नहीं
cm ladli behna yojana mp
लाड़ली बहना योजना 28वीं किस्त जारी से पहले नए रजिस्ट्रेशन को लेकर दिया गया संकेत
kamran qureshi
फंडिंग, जमीन खरीदकर टेरर ट्रेनिंग सेंटर बनाना.. पढ़ें MP से गिरफ्तार आतंकी की कुंडली
indore news
चूहों के काटने से नवजात की मौत: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 5 दिन का अल्टीमेटम
mp news
CM मोहन ने 7832 छात्रों को दी स्कूटी, चाबी सौंपने के बाद खुद स्कूटी पर बैठ की सवारी
vidisha news
पढ़ाने की आड़ में कश्मीरी प्रोफेसर की हिंदू लड़की से गंदी हरकत, छात्रा ने सुनाई आपबीती
Dantewada IED blast
दंतेवाड़ा IED ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
gwalior news
मां की हत्या के जख्म अभी भरे भी नहीं, जेल में बंद आरोपी ने बेटे को भी दी धमकी
Raipur airport news
रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम फेल! दिल्ली से आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
;