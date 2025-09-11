खटाक खटाक खटाक! दुर्ग में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, बिना नोटिस सालों पुराने घरों में तोड़फोड़

Durg News: दुर्ग में रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है. जहां 50 साल पुरानी अवैध बस्ती को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है. अतिक्रमणकारियों का आरोप है कि उन्हें बिना नोटिस दिए यह कार्रवई की गई है. वहीं, रेलवे प्रशासन का कहना है कि पहले कई बार नोटिस दिया जा चुका है.
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां एक बार फिर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्टिव हुआ है. लेकिन इस बार यह बुलडोजर रेलवे का एक्टिव हुआ है. जहां 50 साल पुरानी अवैध बस्ती में बुलडोजर चलाकर मकान और दुकान को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त किया गया है. अवैध बस्ती में रहने वाले लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए रेलवे ने यह एक्शन लिया है.
दरअसल, दुर्ग जिले के कुम्हारी रेलवे स्टेशन कॉलोनी परिक्षेत्र में लगभग 40-50 सालों से लोगों ने अतिक्रमण कर अपनी दुकान और मकान बना रखे थे. जिसके बाद रेलवे प्रबंधन ने कई बार इन्हें नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था. लेकिन फिर भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया. जिसके बाद रेलवे के तमाम अधिकारी आज दोपहर कुम्हारी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे बस्ती में पहुंचे और वहां लगभग 50 मकान और दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से ढहा दिया.
रेलवे ने की थी पूरी तैयारी
रेलवे अधिकारी रेलवे अधिकारी के मुताबिक, कुम्हारी रेलवे स्टेशन कॉलोनी परिक्षेत्र में बने अवैध अतिक्रमण को देखते हुए अधिकारियों ने तमाम तैयारी कर रखी थी. जिसमें आरपीएफ सहित स्थानीय पुलिस भी मौके पर थी. इतना ही नहीं रेलवे ने बताया इसके पहले कई बार अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था. लेकिन फिर भी अतिक्रमणकारियों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और ना ही कोई नियम का पालन किया.
जानिए क्या बोले अतिक्रणकारी
प्रभावित अतिक्रमणकारियों का कहना है कि वे पिछले कई सालों से इस जमीन पर रह रहे थे. दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था. लेकिन घरों को नोटिस नही मिला और अचानक बिना किसी सूचना के तोड़ फोड़ की गई. फिलहाल अतिक्रमणकारियों ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया तो वही तोड़फोड़ के समय रेलवे के तमाम अधिकारी जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित भारी संख्या में दुर्ग के पुलिस बल तैनात थी.
