Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3078246
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

व्यापारी को भारी पड़ा मुनाफे का लालच, मेडिकल फ्रेंचाइजी के नाम पर करीब 26 की ठगी, नंबर ब्लॉक कर भागे आरोपी

Durg Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक व्यापारी से मेडिकल कंपनी की फ्रेंचाइजी से अच्छा मुनाफा कमाने का लालच देकर करीब 26 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. पीड़ित ने धोखाधड़ी का आरोप टस्कर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पर लगाया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI जनरेटेड इमेज
AI जनरेटेड इमेज

Durg Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक व्यापारी से मेडिकल कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने और मोटे मुनाफे का झांसा देकर करीब 26 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़ित ने टस्कर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़ित व्यापारी राहुल परिहार का आरोप है  कि कंपनी के डायरेक्टर, मार्केटिंग हेड और सेल्स इंचार्ज ने उसे आकर्षक लाभ का भरोसा दिलाकर पैसे निवेश करवाए और बाद में रकम हड़प ली. पीड़ित की शिकायत के आधार पर मोहन नगर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. 
 
फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर की ठगी 
पीड़ित राहुल परिहार ने मोहन नगर थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि 2 साल पहले ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की मार्केटिंग कंपनी ने उससे संपर्क किया था और कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर हर माह लाख रुपए का मुनाफा होने का दावा भी किया था. जिसके बाद 27 अक्टूबर 2024 को राहुल परिहार ने कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले ली, लेकिन बाद में फ्रेंचाइजी फीस इंटीरियर मार्केटिंग और दवाइयां के स्टॉक डॉक्टर और पैथोलॉजी सुविधा के नाम पर लगभग 25 लाख 93 हजार 400 वसूल लिए गए. 

पीड़ित ने दर्ज कराई धोखाधड़ी की शिकायत 
पैसे देने के बाद कंपनी के लोगों ने राहुल परिहार से संपर्क तोड़ दिया. वहीं जब राहुल परिहार ने मार्केटिंग हेड से फिर से इसकी चर्चा की तो उन्होंने बहस करते हुए इस बात को टाल दिया. इतना ही नहीं राहुल परिहार का नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया. इसके बाद पीड़ित ने मोहन नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, और पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस मामले की जांच करते हुए मामले को साइबर पुलिस को भेज रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : अब 75 किमी घटेगी कोटा-सागर की दूरी! 16 हजार करोड़ की लागत से बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स मंजूर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Durg PoliceDurg Crime

Trending news

Durg Police
व्यापारी को भारी पड़ा मुनाफे का लालच, मेडिकल फ्रेंचाइजी के नाम पर करीब 26 की ठगी...
mahaaryaman scindia
बाबा महाकाल की शरण में महा आर्यमन सिंधिया, भस्म आरती में हुए शामिल...
raipur news
रायपुर में DEO ऑफिस में भीषण आग, फाइलें हुईं स्वाहा, बुझने के बाद भी निकल रहा धुंआ
damoh news
जानवर भी न पिएं ऐसा पानी! नलों से आ रहा बदबूदार और गंदा वॉटर, दहशत में लोग
sagar news
नपाध्यक्ष की कुर्सी बचाने चुनावी रण में उतरीं अंकिता लोखंडे, पति के साथ किया रोड शो
Union Road Transport Minister Nitin Gadkari
अब 75 किमी घटेगी कोटा-सागर की दूरी! नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी...
indore news
यात्रिगण कृपया ध्यान दें! इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, अब हरियाणा तक जाएगी
India vs New Zealand
होलकर स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड मुकाबला आज: इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट
MP Breaking News LIVE
MP LIVE: इंदौर में आज इंडिया vs न्यूजीलैंड मुकाबला, पढ़ें 18 जनवरी की बड़ी खबरें
Phool Singh Baraiya
फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर MP में मचा बवाल, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग