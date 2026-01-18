व्यापारी को भारी पड़ा मुनाफे का लालच, मेडिकल फ्रेंचाइजी के नाम पर करीब 26 की ठगी, नंबर ब्लॉक कर भागे आरोपी

Durg Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक व्यापारी से मेडिकल कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने और मोटे मुनाफे का झांसा देकर करीब 26 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़ित ने टस्कर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़ित व्यापारी राहुल परिहार का आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर, मार्केटिंग हेड और सेल्स इंचार्ज ने उसे आकर्षक लाभ का भरोसा दिलाकर पैसे निवेश करवाए और बाद में रकम हड़प ली. पीड़ित की शिकायत के आधार पर मोहन नगर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है.



फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर की ठगी

पीड़ित राहुल परिहार ने मोहन नगर थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि 2 साल पहले ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की मार्केटिंग कंपनी ने उससे संपर्क किया था और कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर हर माह लाख रुपए का मुनाफा होने का दावा भी किया था. जिसके बाद 27 अक्टूबर 2024 को राहुल परिहार ने कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले ली, लेकिन बाद में फ्रेंचाइजी फीस इंटीरियर मार्केटिंग और दवाइयां के स्टॉक डॉक्टर और पैथोलॉजी सुविधा के नाम पर लगभग 25 लाख 93 हजार 400 वसूल लिए गए.

पीड़ित ने दर्ज कराई धोखाधड़ी की शिकायत

पैसे देने के बाद कंपनी के लोगों ने राहुल परिहार से संपर्क तोड़ दिया. वहीं जब राहुल परिहार ने मार्केटिंग हेड से फिर से इसकी चर्चा की तो उन्होंने बहस करते हुए इस बात को टाल दिया. इतना ही नहीं राहुल परिहार का नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया. इसके बाद पीड़ित ने मोहन नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, और पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस मामले की जांच करते हुए मामले को साइबर पुलिस को भेज रही है.

