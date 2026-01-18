धान घोटाले पर सियासी संग्राम, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, भिलाई में निकाली 'चूहा रैली'

Chhattisgarh Congress Protest: छत्तीसगढ़ के कवर्धा और महासमुंद जिलों में चूहों द्वारा हजारों टन धान खा जाने के दावों को लेकर सियासत गरमा गई है. इसी मुद्दे के विरोध में रविवार को भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अनोखी ‘मूसा (चूहा) रैली’ निकाली. रैली के जरिए कांग्रेस ने प्रदेश की साय सरकार पर जमकर निशाना साधा. कार्यकर्ता हाथों में चूहों के पोस्टर और प्रतीक लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

दरअसल, इन दिनों छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम चल रहा है और सभी जिलों में किसानों से धान लिया जा रहा है. इसी बीच कवर्धा और महासमुंद में जांच के दौरान हजारों टन धान के गायब होने का मामला सामने आया. बताया गया कि इस धान की कीमत करोड़ों रुपये में है. जांच में दावा किया गया कि यह सारा धान चूहे खा गए. इस तर्क के सामने आते ही विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए.

भिलाई में कांग्रेस का प्रदर्शन

इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की भिलाई इकाई ने सुपेला चौक में प्रदर्शन किया और चूहा रैली निकालकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला. भिलाई कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने ZEE NEWS की टीम से कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यहां के चूहे एक-दो बोरी नहीं, बल्कि सीधे 6 से 7 करोड़ रुपये का धान हजम कर जाते हैं. ऐसे चूहे पूरे देश में कहीं नहीं मिलेंगे.

कांग्रेस नेताओं का आरोप

वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि धान घोटाले को छुपाने के लिए चूहों का बहाना बनाया जा रहा है. रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. कांग्रेस का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. भिलाई में निकली यह चूहा रैली अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है.

