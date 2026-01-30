प्लास्टिक बोतल में मिलेगी शराब, मंत्री ने कैंसर के सवाल पर कहा-मुझे इसका अनुभव नहीं

Ramvichar Netam Statement: छत्तीसगढ़ सरकार में सीनियर मंत्री रामविचार नेताम का एक बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है. उन्होंने प्लास्टिक वाली बोतल में मिलने वाली शराब के मुद्दे पर बयान दिया है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार नेताम का एक बयान फिर सुर्खियों में है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में शराब को कांच की बोतल की जगह प्लास्टिक के बोतलों में बेचा जाएगा. यानि राज्य में अब शराब कांच की बोतलों में नहीं मिलेगी. दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री रामविचार नेताम से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने अजीबों-गरीब बयान दिया है, जिसके बाद उनका बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.
अनुभव नहीं है
मंत्री रामविचार नेताम से प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने के मसले पर सवाल किया गया पहले तो मंत्री कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. हालांकि फिर मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में अनुभवी नहीं हूं, प्लास्टिक की बोतल में पीने से कैंसर होता है की नहीं इस चीज का मुझे अनुभव नहीं है. इतना बोलकर मंत्री जी अपने वाहन में बैठे और चलते बने. दरअसल, प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित किया है, जिसके सदस्य रामविचार नेताम भी है. ऐसे में उनका यह बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.
धान खरीदी की व्यवस्था जारी
वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर भी मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि भले ही समय कम बचा है, लेकिन सरकार ने सभी किसानों से उनका पूरा धान खरीदने की व्यवस्था बना रखी है, इसलिए सरकार हर खरीदी केंद्र पर लगातार व्यवस्थाएं बनाकर धान खरीदी का काम कर रही है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग चल रही है.
धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों पर भी मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कांग्रेस हमेशा से ही भड़काने का काम करती है, उसके शासनकाल में धान की खरीदी किस तरह से की जाती थी यह बात किसी से छिपी नहीं है. इसलिए कांग्रेस धान खरीदी के मुद्दे पर न भड़काएं. वहीं यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर जब मंत्री से सवाल किया गया तो यहां मंत्री कुछ भी बोलने से बचते नजर आए.
