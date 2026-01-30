Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3091173
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदुर्ग

प्लास्टिक बोतल में मिलेगी शराब, मंत्री ने कैंसर के सवाल पर कहा-मुझे इसका अनुभव नहीं

Ramvichar Netam Statement: छत्तीसगढ़ सरकार में सीनियर मंत्री रामविचार नेताम का एक बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है. उन्होंने प्लास्टिक वाली बोतल में मिलने वाली शराब के मुद्दे पर बयान दिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ की खबरें
छत्तीसगढ़ की खबरें

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार नेताम का एक बयान फिर सुर्खियों में है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में शराब को कांच की बोतल की जगह प्लास्टिक के बोतलों में बेचा जाएगा. यानि राज्य में अब शराब कांच की बोतलों में नहीं मिलेगी. दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री रामविचार नेताम से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने अजीबों-गरीब बयान दिया है, जिसके बाद उनका बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.  

अनुभव नहीं है 

मंत्री रामविचार नेताम से प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने के मसले पर सवाल किया गया पहले तो मंत्री कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. हालांकि फिर मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में अनुभवी नहीं हूं, प्लास्टिक की बोतल में पीने से कैंसर होता है की नहीं इस चीज का मुझे अनुभव नहीं है. इतना बोलकर मंत्री जी अपने वाहन में बैठे और चलते बने. दरअसल, प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित किया है, जिसके सदस्य रामविचार नेताम भी है. ऐसे में उनका यह बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः रायपुर के प्ले स्कूल में बच्ची के साथ मारपीट, आया पर सिर दीवार पर पटकने का आरोप

धान खरीदी की व्यवस्था जारी

वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर भी मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि भले ही समय कम बचा है, लेकिन सरकार ने सभी किसानों से उनका पूरा धान खरीदने की व्यवस्था बना रखी है, इसलिए सरकार हर खरीदी केंद्र पर लगातार व्यवस्थाएं बनाकर धान खरीदी का काम कर रही है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग चल रही है. 

धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों पर भी मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कांग्रेस हमेशा से ही भड़काने का काम करती है, उसके शासनकाल में धान की खरीदी किस तरह से की जाती थी यह बात किसी से छिपी नहीं है. इसलिए कांग्रेस धान खरीदी के मुद्दे पर न भड़काएं. वहीं यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर जब मंत्री से सवाल किया गया तो यहां मंत्री कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय, 23 फरवरी से 20 मार्च चलेगा सत्र

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsramvichar netam statement

Trending news

mp news
लड़कियों को रिझाने के लिए युवक करता था वशीकरण के टोटके, मंत्र पढ़ते हुए निकलता था
mp news
शिक्षा के मंदिर में दरिंदगी, टीकमगढ़ में 6 साल की बच्ची से टीचर ने की हैवानियत
mp news
गाजर का हलवा बना जान का दुश्मन, खाने से 11 लोग हुए बीमार, 6 जिला अस्पताल रेफर
mp news
MP के किसानों को सौगात, CM ने 1.17 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 200 करोड़
Raisen News
रायसेन के खेत में आसमान से टपका 'अज्ञात वस्तु', यंत्र पर लिखा था मलेशिया
Katni News
कटनी में स्कूल टीचर ने दिखाया अपना धौंस, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी हड़काया
mp news
पति ने रील बनाने से किया इनकार तो पत्नी हुई नाराज, शादी की पगड़ी से घोंट दिया गला
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय, 23 फरवरी से 20 मार्च चलेगा सत्र
mp news
मां कर रही थी किचन में काम, 10 माह की बच्ची खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंची; फिर...
jabalpur news
जबलपुर में जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी 100 AC ई-बसें; इन रूट्स पर मिलेगी लग्जरी राइड