प्लास्टिक बोतल में मिलेगी शराब, मंत्री ने कैंसर के सवाल पर कहा-मुझे इसका अनुभव नहीं

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार नेताम का एक बयान फिर सुर्खियों में है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में शराब को कांच की बोतल की जगह प्लास्टिक के बोतलों में बेचा जाएगा. यानि राज्य में अब शराब कांच की बोतलों में नहीं मिलेगी. दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री रामविचार नेताम से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने अजीबों-गरीब बयान दिया है, जिसके बाद उनका बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.

अनुभव नहीं है

मंत्री रामविचार नेताम से प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने के मसले पर सवाल किया गया पहले तो मंत्री कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. हालांकि फिर मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में अनुभवी नहीं हूं, प्लास्टिक की बोतल में पीने से कैंसर होता है की नहीं इस चीज का मुझे अनुभव नहीं है. इतना बोलकर मंत्री जी अपने वाहन में बैठे और चलते बने. दरअसल, प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित किया है, जिसके सदस्य रामविचार नेताम भी है. ऐसे में उनका यह बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः रायपुर के प्ले स्कूल में बच्ची के साथ मारपीट, आया पर सिर दीवार पर पटकने का आरोप

धान खरीदी की व्यवस्था जारी

वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर भी मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि भले ही समय कम बचा है, लेकिन सरकार ने सभी किसानों से उनका पूरा धान खरीदने की व्यवस्था बना रखी है, इसलिए सरकार हर खरीदी केंद्र पर लगातार व्यवस्थाएं बनाकर धान खरीदी का काम कर रही है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग चल रही है.

धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों पर भी मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कांग्रेस हमेशा से ही भड़काने का काम करती है, उसके शासनकाल में धान की खरीदी किस तरह से की जाती थी यह बात किसी से छिपी नहीं है. इसलिए कांग्रेस धान खरीदी के मुद्दे पर न भड़काएं. वहीं यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर जब मंत्री से सवाल किया गया तो यहां मंत्री कुछ भी बोलने से बचते नजर आए.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय, 23 फरवरी से 20 मार्च चलेगा सत्र

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!