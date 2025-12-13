छत्तीसगढ़ के इस जिले में शीतलहर का प्रकोप, बदला स्कूलों का समय; जानें कब से लगेंगी क्लासें

Durg News: दुर्ग जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. तापमान में गिरावट का सीधा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा था. इसी स्थिति को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है. यह आदेश 15 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है.

दुर्ग में बदला स्कूलों का समय

दरअसल, छत्तीसगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पूरा राज्य भीषण ठंड की चपेट में है. दुर्ग ज़िले में भी पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी है, जिसके चलते कलेक्टर अभिजीत सिंह ने 15 जनवरी, 2026 तक स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है. यह कदम स्कूल जाने वाले बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए उठाया गया है.

जानें अब कब से लगेंगी क्लासें

बता दें कि लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्कूल के समय में बदलाव करने के निर्देश जारी किए हैं. दुर्ग जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय बदला जाएगा. पिछले कुछ दिनों से दुर्ग जिले में बहुत ज़्यादा ठंड और कड़ाके की शीतलहर पड़ रही है, जिसके कारण कलेक्टर अभिजीत सिंह ने यह आदेश जारी किया है. स्कूल का समय 15 जनवरी 2026 तक बदला गया है. नए शेड्यूल के अनुसार सभी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेंगे, और शनिवार को वे सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेंगे.

