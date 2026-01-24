दुर्ग में मकान खाली कराने पहुंची टीम, कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुद को लगाई आग, 95 प्रतिशत तक झुलसी

Durg Mahila Congress Worker: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई से एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है. कांग्रेस से जुड़ी एक महिला कार्यकर्ता ने उस वक्त आत्मदाह करने की कोशिश की, जब दुर्ग पुलिस और कोर्ट की टीम मकान खाली कराने पहुंची थी. मौके पर ही महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली. जिससे वह करीब 95 प्रतिशत तक झुलस गई.

घटना के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत दुर्ग जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया गया. मिली जानकारी के मुताबिक शबाना निशा उर्फ रानी (37) दुर्ग के पचरीपारा में किराए के मकान में रहती थी. शबाना के मामा लियाकत अली ने बताया कि शबाना चाहती थी कि मकान मालिक वह घर बेच दे, जिसमें वह रह रही थी, ताकि वह वहीं रह सकें. हालांकि, मकान मालिक इस बात के लिए राजी नहीं था. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद, पुलिस और कोर्ट के अधिकारी मकान खाली कराने पहुंचे थे. इस दौरान शबाना ने खुद को आग के हवाले कर दिया.

95 फीसदी झुलसी महिला

इस घटना में वह 95 फीसदी झुलस गई. पीड़िता को रायपुर के डीकेएस अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. निशा रानी दुर्ग नगर निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 28 पचरीपारा से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद पद का चुनाव लड़ चुकी है. बता दें कि शबाना पिछले 40 सालों से इस मकान में किराए पर रह रही थी. 4-5 महीनों से घर खाली करने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था. जिसके बाद उसने ये कदम उठाया. वही एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि महिला के आत्मदाह के प्रयास की सूचना मिली थी. महिला को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है, फिलहाल स्थिति स्थिर बताई जा रही है. रायपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है. स्थिति में सुधार होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

