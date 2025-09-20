2 स्कॉर्पियो से मिला ₹6.6 करोड़ कैश, गिनती के लिए मंगवानी पड़ी मशीन, महाराष्ट्र पासिंग हैं गाड़ियां
Durg News-दुर्ग में दो स्कॉर्पियो गाड़ी से 6 करोड़ 60 लाख रुपए कैश मिले हैं. पुलिस ने शक के आधार पर दोनों गाड़ियों की रोककर जांच की, इस दौरान कार की सीट और डिग्गी में कैश छुपाए हुए थे. पुलिस ने चारों लोगों हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:41 PM IST
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के दुर्ग के कुम्हारी में दो स्कॉर्पियों  से करीब 6 करोड़ 60 लाख रुपए कैश मिला है. भारी मा्त्रा में कैश मिलने के बाद गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी. जिन गाड़ियों से कैश में हैं वो महाराष्ट्र पासिंग है. शनिवार को सुबह पुलिस ने शक के आधार पर दोनों गाड़ियों की रोककर जांच की, इस दौरान कार की सीट और डिग्गी में कैश छुपाए हुए थे. 

4 लोग थे सवार 
यह पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है. दोनों गाड़ियों में कुल 4 व्यक्ति सवार थे. पुलिस ने सारे पैसे बरामद कर लिए हैं. भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद गिनने के लिए मशीन लगाई गई थी. पुलिस ने चारों युवकों को हिरासत में ले लिया है. युवकों से पूछताछ की जा रही है. कार से इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने जानकारी आयकर विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दी है.

आयकर विभाग जांच में जुटा
कैश किसका है और कहां ले जाया जा रहा था, इस बारे में कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम चुनावी माहौल या अन्य संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है. आयकर विभाग इस मामले की जांच में जुटा है. कार में कैश मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भाड़ी भी थाने में इकट्ठा हो गई थी. इस मामले की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में होने लगी है. 

पहले भी मिला था कैश
ASP सुखनंदन राठौर ने बताया कि भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद पुलिस-आयकर विभाग की संयुक्त टीम इस रकम के स्रोत और इस्तेमाल की जांच कर रही है. बता दें कि एक महीने पहले भी बड़ी मात्रा में कैश मिला था. खैरागढ़ में चेकिंग के दौरान एक कार से 4 करोड़ 4 लाख 50 हजार रुपए कैश मिला हैं. इस मामले में कार सवार गुजरात के 2 युवक को हिरासत में लिया गया.

