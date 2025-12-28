धीरेंद्र शास्त्री की कथा में घूमती हुई मिलीं 9 संदिग्ध महिलाएं; पुलिस ने पकड़ा, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब की रहने वाली हैं

Durg-Bhilai News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले के भिलाई में जयंती स्टेडियम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा आयोजित हनुमान कथा कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के शक में नौ महिलाओं को हिरासत में लिया. ये महिलाएं कार्यक्रम स्थल के आसपास संदिग्ध रूप से घूम रही थीं. पुलिस पिछले कुछ दिनों से उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी. पूछताछ के दौरान महिलाएं कोई भी वैध पहचान पत्र नहीं दिखा पाईं और उन्होंने झूठे नाम और पते बताए. इसके बाद दुर्ग पुलिस ने कानून की संबंधित निवारक धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की.

धीरेंद्र शास्त्री की कथा में पकड़ाईं 9 संदिग्ध महिलाएं

दरअसल, पुलिस टीम कई दिनों से इन महिलाओं की संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रख रही थी. जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया. महिलाएं न सिर्फ़ झूठे नाम और पते बता रही थीं, बल्कि उनके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई वैलिड ID प्रूफ या डॉक्यूमेंट भी नहीं थे. बताया जा रहा है कि ये सभी महिलाएं महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब की रहने वाली हैं. किसी बड़ी घटना को रोकने और सुरक्षा कारणों से दुर्ग पुलिस ने तुरंत सभी नौ महिलाओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार्यक्रम स्थल के पास महिलाओं की मौजूदगी का मकसद क्या था. प्रशासन धार्मिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है.

25 से 29 दिसंबर तक श्री हनुमंत कथा का आयोजन

बता दें कि भिलाई के जयंती स्टेडियम में 25 से 29 दिसंबर तक श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना भिलाई नगर पुलिस द्वारा कथा पंडाल और उसके आसपास लगातार पेट्रोलिंग व सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान जांच में कुछ संदिग्ध लोग बाहरी राज्यों के पाए गए, जिनके पास न तो आयोजन का कोई पास था और न ही कोई वैध पहचान पत्र मौजूद था.

