दुर्ग में रफ्तार का कहर! मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मां-बेटी को कुचला, दोनों की मौके पर मौत

Durg News-दुर्ग में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मां-बेटी को कुचल दिया. मौके पर ही मां और 2 साल की बेटी की मौत हो गई. यह हादसा पिता की आंखों से सामने हुआ, जिसके बाद से वह सदमे में है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:39 PM IST
Road Accident-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मंगलवार को मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मां-बेटी को कुचल दिया. मां और 2 साल की बेटी की मौत हो गई. एक सप्ताह पहले ही बच्ची का बर्थडे मनाया गया था. इस हादसे के बाद पिता सदमे में है. यह पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-5 की है. 

पत्नी के साथ काम से निकला था युवक
जानकारी के अनुसार, स्कूटी सवार विकास साहू पत्नी और बेटी के साथ किसी काम से बाहर निकला था. इस दौरान भारतीय दयानंद आर्य स्कूल के पास ट्रैक्टर के देखकर ब्रेक मार दिया. जैसे ही ब्रेक मारा तो पीछे बैठी पत्नी और बेटी नीचे गिर गई. दोनों ट्रॉली के पिछले पहिए की चपेट में आ गई. ट्रैक्टर-ट्रॉली दोनों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई. 

ज्यादा खून बहने से गई जान
इस हादसे के बाद मां-बेटी लहूलुहान होकर तड़पने लगे. उन्हें फौरन पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से दोनों की जान चली गई. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सड़क बेहद व्यस्त रहती है. आसपास तीन-चार स्कूल होने के कारण दोपहर में बच्चों के आने-जाने के समय यहां भारी भीड़ रहती है. लोगों ने बताया कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर भी नहीं हैं, जिससे वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं. ऐसे में हादसे होने की आशंका लगी रहती है. 

पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया
इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है. ट्रैक्टर और ट्रॉली किसकी है, इसके लेकर भी जानकारी निकाली जा रही है. मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. यह हादसा युवक के सामने हुआ, जिसमें पत्नी और बेटी की आंखों के सामने मौत हो गई. हादसे के बाद से वह सदमे में है.

यह भी पढ़ें-गर्लफ्रेंड संग लिव-इन में रहता था, पैसे हुए खत्म तो खुद के अपहरण की रची साजिश

