Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3058507
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

'वेद नहीं मानने वालों के बेटे जावेद-नावेद बनते हैं', बाबा बागेश्वर का विवादित बयान

Durg News-दुर्ग के भिलाई में पंडित धीरेंद्र शर्मा ने कई विषयों पर खुलकर चर्चा की. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमारा दरबार लगाना कुछ लोगों को अंधविश्वास लगता है, लेकिन चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना विश्वास माना जाता है. उन्होंने भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए मामले को लेकर भी बातचीत की.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वेद नहीं मानने वालों के बेटे जावेद-नावेद बनते हैं', बाबा बागेश्वर का विवादित बयान

Dhirendra Shastri Controversial Statement-भिलाई के जयंती स्टेडियम में हनुमंत कथा के आखिरी दिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कई विवादों को जन्म दिया. उन्होंने धर्म, आस्था, अंधविश्वास और धर्मांतरण को लेकर चर्चा की. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमारा दरबार लगाना लोगों को अंधविश्वास लगता है, लेकिन चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना विश्वास माना जाता है. उन्होंने सरकारी विमान से छत्तीसगढ़ आने को लेकर बढ़े विवाद को लेकर भी जबाव दिया. मंच से उन्होंने मंत्री की तरफ इशारा किया और कहा कि ये हमे लेकर आए हैं. बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली गुनहगार लाने वाला है, हम तो आने वाले हैं. 

हवाई यात्रा पर दिया जबाव
उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि बाबा हवाई जहाज से आया, उस गाड़ी से आया. अरे बाबा भी आदमी है, देश का ही है, कोई विदेशी थोड़े ही है. देश को लूटने वाले घूम सकते हैं. लेकिन सनातन जगाने वाला, कैंसर अस्पताल बनाने वाला, बेटियों की शादी कराने वाला और नशा छुड़वाने वाला आदमी हवाई जहाज पर चढ़ने का अधिकारी नहीं है. 

हिंदुओं के गांवों के लें गोद
धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अमीर हिंदुओं को एक गांव गोद ले लेना चाहिए. जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था उस गांव में हो. उन्होंने कहा कि भोले-भाले हिंदुओं को लालच देकर और ढोंग करके कुछ लोग उनका धर्म बदलवा रहे हैं. अगर किसी को दूसरे धर्म के लोग अच्छे लगते हैं तो वे वहां जाकर बसें, अपने देश में परेशान न करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

वेद नहीं मानने वालों के बच्चे बनते हैं जावेद-नावेद
धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कुछ हिंदू वेद को नहीं मानते हैं और जो लोग वेद को नहीं मानते हैं, उनके बेटे बाद में जावेद और नावेद बनेंगे. कांकेर में कई लोगों पर लाठियां भी चली हैं. पता नहीं लोग हिंदुओं से क्यां जालते हैं, यह समझ नहीं आता.

यह भी पढ़ें-दिग्विजय सिंह के बाद BJP ने लपका जीतू पटवारी का बयान, 'कांग्रेस ने वनवास दिया है'

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsCG Newsdurg news

Trending news

bank holiday
31 दिसंबर और 1 जनवरी को MP-CG में बैंक खुले रहेंगे या बंद? देख लीजिए हॉलिडे लिस्ट
chhattisgarh news
नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज! अब 10 परसेंटाइल पर भी मिलेगा B.Sc में एडमिशन
bhopal news
नए साल पर एक्शन में ट्रैफिक पुलिस, ये नियम तोड़ने पर 10 हजार का लगेगा जुर्माना
balodabazar news
बलौदाबाजार में बड़ा हादसा, हाईवा ने खड़ी क्रूजर को मारी टक्कर, 2 की मौत कई लोग घायल
Nushrratt Bharuccha
जब बाबा महाकाल के दरबार पहुंचीं नुसरत भरूचा, प्रसाद के रूप में मिली ये चीज
satna news
चित्रकूट गैंगरेप कांड में बड़ा फैसला, 4 दरिंदों को 20-20 साल की कठोर कैद
Republic Day Parade
दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दिखेगा जनजातीय वीर नायकों का गौरव,छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन
bhopal news
सड़क हादसों पर लगाम की तैयारी: पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए होने जा रहा ये काम
chhattisgarh news
त्वचा हुई पपड़ीदार...ये कैसी दुर्लभ बीमारी, जिससे बच्ची का शरीर बन रहा पेड़
bhopal news
MP के रेल यात्रियों को खुशखबरी: भोपाल से झारखंड तक चलेगी सीधी ट्रेन, जानिए नाम