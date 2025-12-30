'वेद नहीं मानने वालों के बेटे जावेद-नावेद बनते हैं', बाबा बागेश्वर का विवादित बयान

Dhirendra Shastri Controversial Statement-भिलाई के जयंती स्टेडियम में हनुमंत कथा के आखिरी दिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कई विवादों को जन्म दिया. उन्होंने धर्म, आस्था, अंधविश्वास और धर्मांतरण को लेकर चर्चा की. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमारा दरबार लगाना लोगों को अंधविश्वास लगता है, लेकिन चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना विश्वास माना जाता है. उन्होंने सरकारी विमान से छत्तीसगढ़ आने को लेकर बढ़े विवाद को लेकर भी जबाव दिया. मंच से उन्होंने मंत्री की तरफ इशारा किया और कहा कि ये हमे लेकर आए हैं. बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली गुनहगार लाने वाला है, हम तो आने वाले हैं.

हवाई यात्रा पर दिया जबाव

उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि बाबा हवाई जहाज से आया, उस गाड़ी से आया. अरे बाबा भी आदमी है, देश का ही है, कोई विदेशी थोड़े ही है. देश को लूटने वाले घूम सकते हैं. लेकिन सनातन जगाने वाला, कैंसर अस्पताल बनाने वाला, बेटियों की शादी कराने वाला और नशा छुड़वाने वाला आदमी हवाई जहाज पर चढ़ने का अधिकारी नहीं है.

हिंदुओं के गांवों के लें गोद

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अमीर हिंदुओं को एक गांव गोद ले लेना चाहिए. जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था उस गांव में हो. उन्होंने कहा कि भोले-भाले हिंदुओं को लालच देकर और ढोंग करके कुछ लोग उनका धर्म बदलवा रहे हैं. अगर किसी को दूसरे धर्म के लोग अच्छे लगते हैं तो वे वहां जाकर बसें, अपने देश में परेशान न करें.

वेद नहीं मानने वालों के बच्चे बनते हैं जावेद-नावेद

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कुछ हिंदू वेद को नहीं मानते हैं और जो लोग वेद को नहीं मानते हैं, उनके बेटे बाद में जावेद और नावेद बनेंगे. कांकेर में कई लोगों पर लाठियां भी चली हैं. पता नहीं लोग हिंदुओं से क्यां जालते हैं, यह समझ नहीं आता.

