शादी से इनकार, अफेयर खुलने का डर...और फिर दो हत्या, 18 महीने बाद मर्डर मिस्ट्री से उठा पर्दा

Murder mystery solved after 18 months-छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 18 महीने से अनसुलझे दादी-पोती दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है. जांच में सामने आया कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का युवक से प्रेम संबंध था. इसी दौरान आरोपी की सगाई किसी दूसरी लड़की से हो गई. जब यब बात पीड़िता को पता चली तो उसने अपनी सहेलियों से कहा कि वह आरोपी और उसके परिवार को बर्बाद कर देगी. इसी आशंका से डर आरोपी ने अपना अफेयर उजागर होने के डर से गर्लफ्रेंड और उसकी दादी की बेहरमी से हत्या कर दी. आरोपी चुमेन्द्र ने अपने शराब तस्करी के साथी पंकज और एक अन्य के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

18 महीने पहले हुई थी वारदात

यह वारदात 6 मार्च 2024 की रात पुलगांव थाना क्षेत्र के गनियारी गांव में हुई थी. 62 वर्षीय रजवती बाई साहू और उनकी पोती सविता साहू का शव घर के भीतर खून से लतपथ पड़ा मिला था. दोनों की हत्या गला रेतकर की गई थी. मामले की जांच में पुलिस ने पारिवारिक विवाद या रंजिश की आशंका जताई थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला. पुलिस ने एफएसएल, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाई और करीब 62 संदिग्धों से पूछताछ की. इसके बाद अहमदाबाद और रायपुर में संदिग्धों के ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी कराए थे.

दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या

जांच में खुलासा हुआ है कि घटना वाली रात आरोपी पहले अपने दोस्तों के साथ घुघसीडीह गया ताकि किसी को शक न हो. फिर रात 1 बजे गांव लौटकर भाई को फोन कर दरवाजा खुलवाया, जब भाई सो गया तो आरोपी बाहर निकला. उसने अपने साथियों पंकज निषाद और एक अन्य आरोपी को व्हाट्सऐप कॉल कर बुलाया. इसके बाद तीनों आरोपी स्कॉर्पियो से पीड़िता के घर पहुंचे. आरोपी ने वहां लड़की तो झांसा दिया कि वह उससे शादी करेगा और साथ भागने को कहा, लेकिन लड़की ने उसकी सगाई का हवाला देकर भागने से इंकार कर दिया. गुस्से में आरोपी ने वहां पड़े टंगिया से लड़का पर हमला कर दिया, जब उसने शोर मचाया तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. शोर सुनकर दादी उठ गई तो आरोपी ने चाकू से वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया.

हथियार और कपड़े धोकर लौटे

दोनों की हत्या करने के बाद आरोपी हथियार और कपड़े तालाब में धोकर घर वापस लौट गए. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चाकू, मोबाइल फोन और स्कॉर्पियो जब्त की. दोनों आरोपी पहले भी आबकारी एक्ट और मारपीट के मामलों में जेल जा चुके हैं. आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि यह केस धैर्य और तकनीकी जांच का परिणाम है. हर साक्ष्य को जोड़ते हुए आखिरकार सच सामने आ गया. पुलिस इस मामले में फरार तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

