Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2957990
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

शादी से इनकार, अफेयर खुलने का डर...और फिर दो हत्या, 18 महीने बाद मर्डर मिस्ट्री से उठा पर्दा

Durg News-दुर्ग जिले में ग्राम गनियारी में करीब डेढ़ साल पहले हुई दादी-पोती की दोहरी हत्या के बहुचर्चित मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है. आईजी ने खुलासा किया कि अवैध संबंध के चलते चुमेन्द्र निषाद ने साथी पंकज के साथ मिलकर दादी-पोती की हत्या कर दी थी.,पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी फरार है उसकी तलाश की जा रही है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी से इनकार, अफेयर खुलने का डर...और फिर दो हत्या, 18 महीने बाद मर्डर मिस्ट्री से उठा पर्दा

Murder mystery solved after 18 months-छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 18 महीने से अनसुलझे दादी-पोती दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है. जांच में सामने आया कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का युवक से प्रेम संबंध था. इसी दौरान आरोपी की सगाई किसी दूसरी लड़की से हो गई. जब यब बात पीड़िता को पता चली तो उसने अपनी सहेलियों से कहा कि वह आरोपी और उसके परिवार को बर्बाद कर देगी. इसी आशंका से डर आरोपी ने अपना अफेयर उजागर होने के डर से गर्लफ्रेंड और उसकी दादी की बेहरमी से हत्या कर दी. आरोपी चुमेन्द्र ने अपने शराब तस्करी के साथी पंकज और एक अन्य के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. 

18 महीने पहले हुई थी वारदात
यह वारदात 6 मार्च 2024 की रात पुलगांव थाना क्षेत्र के गनियारी गांव में हुई थी. 62 वर्षीय रजवती बाई साहू और उनकी पोती सविता साहू का शव घर के भीतर खून से लतपथ पड़ा मिला था. दोनों की हत्या गला रेतकर की गई थी. मामले की जांच में पुलिस ने पारिवारिक विवाद या रंजिश की आशंका जताई थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला. पुलिस ने एफएसएल, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाई और करीब 62 संदिग्धों से पूछताछ की. इसके बाद अहमदाबाद और रायपुर में संदिग्धों के ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी कराए थे. 

दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या
जांच में खुलासा हुआ है कि घटना वाली रात आरोपी पहले अपने दोस्तों के साथ घुघसीडीह गया ताकि किसी को शक न हो. फिर रात 1 बजे गांव लौटकर भाई को फोन कर दरवाजा खुलवाया, जब भाई सो गया तो आरोपी बाहर निकला. उसने अपने साथियों पंकज निषाद और एक अन्य आरोपी को व्हाट्सऐप कॉल कर बुलाया. इसके बाद तीनों आरोपी स्कॉर्पियो से पीड़िता के घर पहुंचे. आरोपी ने वहां लड़की तो झांसा दिया कि वह उससे शादी करेगा और साथ भागने को कहा, लेकिन लड़की ने उसकी सगाई का हवाला देकर भागने से इंकार कर दिया. गुस्से में आरोपी ने वहां पड़े टंगिया से लड़का पर हमला कर दिया, जब उसने शोर मचाया तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. शोर सुनकर दादी उठ गई तो आरोपी ने चाकू से वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

हथियार और कपड़े धोकर लौटे
दोनों की हत्या करने के बाद आरोपी हथियार और कपड़े तालाब में धोकर घर वापस लौट गए. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चाकू, मोबाइल फोन और स्कॉर्पियो जब्त की. दोनों आरोपी पहले भी आबकारी एक्ट और मारपीट के मामलों में जेल जा चुके हैं. आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि यह केस धैर्य और तकनीकी जांच का परिणाम है.  हर साक्ष्य को जोड़ते हुए आखिरकार सच सामने आ गया. पुलिस इस मामले में फरार तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. 

यह भी पढ़ें-इंदौर में हत्याकांड! शराब पार्टी में गाली गलौज पर गरजा मौसेरा भाई, कर दी हत्या

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढे़ Durg की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsdurg newsdurg murder mysteryChhattisgarh Crime News

Trending news

IAS nagarjun gowda
IAS सृष्टि देशमुख के पति नागार्जुन गौड़ा विवादों में, 4000 में किया करोड़ों का खेल
chhattisgarh news
भीख मांगने वाले निकले अपहरणकर्ता, 10 साल के बच्चे का अपहरण करने को कोशिश, हुई पिटाई
indore news
इंदौर में हत्याकांड! शराब पार्टी में गाली गलौज पर गरजा मौसेरा भाई, कर दी हत्या
mp news
दहेज के लिए हैवानियत! करवाचौथ पर ससुराल पहुंची महिला के साथ बर्बरता, बांधकर पीटा
bhopal news
छठ 2025: भोपाल में यहां 51 कुंड की भव्य तैयारी, व्रतियों के लिए होंगी ये सुविधाएं
chhattisgarh news
शिक्षा का मंदिर वीरान! बच्चे आते हैं, खुद प्रार्थना करते हैं, घंटी बजाकर जाते हैं घर
dhar accident news
धार में तेज रफ्तार का कहर, वाहन ने छात्रों को रौंदा, 7 घायल, 2 की हालत गंभीर
mp news
एमपी में नशे खिलाफ बड़ा ऑपरेशन! प्रयागराज से लाए नशीले सिरप के साथ एक गिरफ्तार
mp news
खरगोन में पलटी स्कूल बस, अनियंत्रित होकर पेड़ों से टकराई, 12 से अधिक बच्चे घायल
gwalior news
ग्वालियर में फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए 8 बांग्लादेशी,खुफिया एजेंसियां ​एक्टिव