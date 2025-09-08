दुर्ग में झंडा विवाद, भाजयुमो अध्यक्ष ने आर्मी जवान के घर फहराया भगवा; दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच
दुर्ग में झंडा विवाद, भाजयुमो अध्यक्ष ने आर्मी जवान के घर फहराया भगवा; दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच

Durg Flag Dispute: दुर्ग में भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने उस आर्मी जवान के घर जाकर भगवा झंडा फहराया, जहां बीते दिन फौजी को झंडा लगाने से पुलिस वालों ने रोका था और गाली गलौज की थी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:25 PM IST
Durg News: दुर्ग जिले के मचांदुर गांव में झंडा विवाद को लेकर माहौल गर्म हो गया है. कुछ दिनों पहले आर्मी जवान कौशल निषाद के घर पर भगवा ध्वज लगाने को लेकर पुलिस और परिवार के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि 3 सितंबर की रात लगभग 10 बजे जब कौशल निषाद अपने घर पर झंडा लगा रहे थे, तभी दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें झंडा लगाने से रोक दिया. इस दौरान उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की गई.

दरअसल, इस घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ था. आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया मचांदुर गांव पहुंचे और विधि-विधान के साथ कौशल निषाद के घर पर पुनः भगवा ध्वज फहराया. इस दौरान भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. 

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद
पुलिस द्वारा आर्मी जवान के साथ किए दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. विवाद को बढ़ते देख दुर्ग पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है. दुर्ग के एसपी विजय अग्रवाल ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए विवाद में शामिल दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है. साथ ही मौके पर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. मचांदुर गांव के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है.

जानिए क्या बोले राहुल टिकरिया
भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनंत चतुर्दशी के दिन आर्मी जवान कौशल निषाद अपने घर में भगवा ध्वज फहरा रहे थे, लेकिन उनके साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट और गाली-गलौज की गई. यह हमारे लिए असहनीय है. गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर हम आज यहां पहुंचे हैं और ध्वज को पुनः स्थापित किया गया है. भारतीय युवा मोर्चा हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा रहेगा जो सनातनी ध्वज और परंपराओं का अपमान करेगा.

जानिए क्या बोले सेना के जवान
सेना के जवान कौशल निषाद का कहना है कि पुलिसकर्मी उन्हें जबरदस्ती थाने ले जाने का प्रयास कर रहे थे और यहां तक कह रहे थे कि नौकरी खा जाएंगे. कवर्धा में हुए झंडा विवाद के बाद अब दुर्ग में भी ऐसा ही मामला सामने आने से स्थिति संवेदनशील बनी हुई है. प्रशासन ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है. हालांकि, फिलहाल माहौल नियंत्रण में बताया जा रहा है.

क्या बोले एडिशन एसपी
वहीं, एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने कहा कि राहुल टिकरिया और कार्यकर्ताओं ने परिवार की सहमति से झंडा रोहण किया है. अभी गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है और किसी भी प्रकार की रिपोर्ट मचांदुर चौकी में दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास शिकायत है तो थाने में आकर सूचित करें.

रिपोर्ट- हितेष शर्मा, जी मीडिया, दुर्ग

