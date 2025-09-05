सरकारी स्कूल में तंत्र-मंत्र, कोयल की बलि से फैली दहशत, क्लास में जाने से डर रहे छात्र

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जिल के सरकारी स्कूल में तंत्र-मंत्र करने के बाद कोयल की बलि दी गई. सुबह स्कूल खुलते ही प्रबंधन और बच्चे खून से सना पक्षी, नींबू और सिंदूर देख दहशत में आ गए. यह तंत्र क्रिया स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक सामने की गई. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. यह पूरा मामला बोरसी थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है.

शिक्षकों ने भी कराी पूजा

इस घटना के बाद स्कूल के शिक्षकों ने भी टोटके की काट के लिए बैगा को बुलाया और पूजा करवाई. बैगा ने अगरबत्ती, कपूर जला और सिंदूर से टोटके की काट का दावा किया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस कृत्य के पीछे किसका हाथ है और इसके पीछे क्या मकसद है. इस मामले पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश्वरी चंद्राकर ने कहा कि शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है. यह सब अंधविश्वास फैलाने की कोशिश है.

नींबू, मृत पक्षी और सिंदूर मिला

गुरुवार को सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो देखा कि किसी ने स्कूल परिसर में काला जादू का तांत्रिक चिन्ह बनाकर तंत्र मंत्र किया है. परिसर से नींबू, मृत पक्षी और सिंदूर भी मिला. वहीं प्रिंसिपल रूम के सामने रंगोलीनुमा आकृति बनी थी. जिसके अंदर तांत्रिक जैसे चिन्ह उकेरे गए थे. इसी में कोयल को काटकर चढ़ाया गया था. यह दृश्य देखकर बच्चे और शिक्षक दहशत में आ गए.

Add Zee News as a Preferred Source

डर से बच्चों ने जाने से किया मना

इस घटना के बाद कई बच्चों ने डर के चलते कक्षाओं में जाने से भी मना कर दिया है. बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए. इस मामले में स्कूल के शिक्षकों ने कहां कि इस तरह की हरकतें अंधविश्वास फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश है. वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-पत्नी ने छोड़ा तो टोना-टोटका के शक में तांत्रिक दोस्त को उतारा मौत के घाट, 12 घंटे में पुलिस ने खोला राज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Durg की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!