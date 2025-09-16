दूसरे राज्यों से लड़कियां बुलाता, वॉट्सऐप पर फोटो भेज ग्राहकों से करता था संपर्क, फिर होटल में...

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सेक्स रैकेट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. शहर में स्थित ईशा होटल का मालिक दूसरे राज्यों से युवतियों को बुलाता था और अपने होटल में ठहराता था. इसके बाद ग्राहकों को फंसाने के लिए होटल मालिक युवतियों की फोटो और उनकी डिटेल्स ग्राहकों को भेजता था. तब रेट तय हो जाता था तब ग्राहकों को होटल बुलाता था और लड़कियों को परोसता था. 15 सितंबर को पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक निखिल मेश्राम को गिरफ्तार किया है.

लंबे समय से मालिक था फरार

इस मामले का खुलासा पुलिस ने एक सिंतबर को किया था. इस मामले में होटल मालिक लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसे 15 सितंबर को गिरफ्तार किया. इससे पहले दो आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जांच में सामने आया है कि मोबाइल के जरिए आरोपी ग्राहकों को संपर्क करता था. वह युवतियों की फोटो भेजकर डील फाइनल करता था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल भी जब्त किया है.

पुलिस ने की थी छापामार कार्रवाई

सुपेला के गदा चौक स्थित होटल ईशा में पुलिस ने एक सितंबर को देर रात छापेमार कार्रवाई की थी. पुलिस ने मौके से 2 मोबाइल भी बरामद किए थे. जिनमें लड़कियों की तस्वीरें और ग्राहकों को भेजे गए मैसेज थे. वहीं एक रजिस्टर भी मिला, जिसमें ग्राहकों और लड़कियों के नाम दर्ज थे.

लंबे समय से मिल रही थी शिकायत

पुलिस को लंबे समय से होटल में देह व्यापार की शिकायतें मिल रही थी. योजना बनाकर पुलिस टीम ने एक कर्मचारी को ग्राहक बनाया और नोट देकर होटल में भेजा. सिग्नल मिलने पर पुलिस की टीम ने होटल में रेड मारी. दबिश के दौरान होटल मैनेजर के पास से 500-500 रुपए के 2 नोट बरामद किए हैं. साथ ही होटल से 5 डिब्बे आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए. पुलिस होटल मालिक के मोबाइल की जांच कर रही है. पुलिस को शक है कि आरोपी का नेटवर्क राज्य के बाहर भी फैला हुआ है. जांच के बाद और नाम सामने आने की संभावना है.

