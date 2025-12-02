ASP पर पानी-पाउच फेंकने पर लाठीचार्ज, 5 व्यापारियों पर FIR, झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल

Lathicharge in Durg-छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर दर जारी होने के बाद जमीन के रेट 5 से 9 गुन तक बढ़ गए हैं. कीमतों में हुई इस भारी बढ़ोतरी के विरोध में राज्य के कई जिलों में पिछले पांच दिनों से जमीन कारोबारी और लैंड डीलर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी विरोध की कड़ी में सोमवार को दुर्ग में माहौल बिगड़ गया, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया. लाठीचार्ज के बाद शहर में तनाव का माहौल है. वीडियो सामने आए हैं, जिनमें पुलिस को जमीन व्यापारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटते हुए देखा जा सकता है.

एएसपी पर पानी का पाउच फेंका

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर झंडे और पानी के पाउच फेंके. इनमें से एक पाउच एएसपी सुखनंदन राठौर पर गिरा. इसके बाद तुरंत उन्होंने लाठीचार्ज का निर्देश दे दिया. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़-खदेड़कर पीटा. कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं जमीन व्यापारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ असामाजिक तत्वों के कारण तनाव की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस को संयम रखना चाहिए था.

8 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, 5 पर FIR, 3 गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल राकेश यादव, अनिस वासनिक और विक्की चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है. 5 जमीन व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, 8 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, वहीं कई प्रदर्शनकारी अब भी पुलिस की रडार पर हैं. पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी उग्र होने लगे थे, इस कारण बल प्रयोग करना पड़ा.

पुलिस ने बिना वजह किया लाठीचार्ज

लैंड डीलर कन्हैया मिश्रा ने कहा कि जमीन ही हमारा व्यवसाय है. कई व्यापारी बुजुर्ग हैं, वे कोई दूसरा काम नहीं कर सकते. शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, वह बेहद निंदनीय है. उन्होंने कहा कि वे पिछले एक सप्ताह से शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाने के लिए जल्द बैठक करेंगे. मामले से जुड़े व्यापारियों ने कहा कि वो आगे की रणनीति के लिए दोबारा सभी सदस्यों की बैठक आयोजित करेंगे. बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा उस पर अमल किया जाएगा. फिलहाल वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज करने की तैयारी भी की जा रही है.

