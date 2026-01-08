Advertisement
बाल काटने से मना किया तो ले लिया बदला! सैलून संचालक को मारा चाकू, नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार

Durg News-दुर्ग में सैलून संचालक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. आरोपियों ने सैलून संचालक पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उसने बाल काटने से इनकार कर दिया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:38 PM IST
बाल काटने से मना किया तो ले लिया बदला! सैलून संचालक को मारा चाकू, नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बाल काटने से मना करना एक सैलून संचालक को भारी पड़ गया. 4 जनवरी को एक नाबालिग सैलून पर बाल कटवाने के लिए पहुंचा था, लेकिन संचालक किसी दूसरे ग्राहक के बाल काट रहा था. सैलून संचालक ने नाबालिग से कहा कि वह अभी बाल नहीं काट सकता, इसी बात को लेकर दोनों के बीच गाली-गलौज हुई. बाल न काटने की नाराजगी के चलते युवक ने सैलून संचालक के मर्डर की प्लानिंग कर डाली. 

चाकू से किया हमला
यह पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र का है. पिछले दिनों जब सैलून संचालक पूनाराम सेन दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, तभी नाबालिग ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया. आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर पूनाराम सेन पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में पूनाराम सेन गंभीर रूप से घायल हो गया, किस्मत से उसकी जान बच गई. फिलहाल वह आईसीयू में भर्ती है. 

बाल काटने से किया था मना
इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने संदेह के आधार पर नाबालिग को हिरासत में लिया और पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना वाले दिन वह दिन में बाल कटलाने सैलून पहुंचा था. जहां दुकान में पूनाराम सेन को उसने बाल काटने को कहा. पूनाराम अन्य युवक के बाल काट रहा था, इसलिए उसने नाबालिग के बाल काटने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर नाबालिग ने विवाद करना शुरू कर दिया. दोनों के बीच दुकान पर ही गाला-गलौज हो गई. 

दोस्त ने दिया चाकू
इस घटनाक्रम के बाद नाबालिग दुकान से चला गया और अपने दोस्त शेख साहिल को घटना की जानकारी दी. इसके बाद शेख साहिल ने निकेस सेन को इस बारे में बताया. नाबालिग के दोस्त शेख साहिल ने नाबालिग को चाकू दिया. इस दौरान निकेश सेन भी साथ में ही थी. तीनों में मिलकर सेलून संचालक की हत्या की योजना बनाई और स्कूटी से तीनों निकल गए. 

जान से मारने किया हमला
शास्त्री नगर शिवमंदिर के पास गली में आरोपियों ने जान से मारने की नियत से पूनाराम पर चाकू से हमला कर दिया. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस नाबालिग सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है.

