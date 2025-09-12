6 महीने में दो रिश्ते टूटे, अकेलेपन से जूझता रहा युवक, अब मौत को लगाया गले

Durg News-दुर्ग में युवक ने ब्लेड से खुद का गला काट कर आत्महत्या कर ली. युवक लंबे से रिश्ते टूटने की वजह से परेशान था. इसी वजह से वह डिप्रेशन में था. युवक की लाश घर के बाथरूम में खून से लथपथ पड़ी हुई मिली.
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शुक्रवार को एक युवक ने ब्लेड से खुद का गला काट कर सुसाइड कर लिया. युवक की 6 महीने पहले ही सगाई टूटी थी. फिर डेढ़ महीने पहेल उसका दूसरा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन किसी वजह से वह भी टूट गया. इसके बाद से ही उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे. इसी वजह से वह डिप्रेशन में था. यह पूरा मालम नंदिनी थाना क्षेत्र का है.
बाथरूम में मिला शव
जानकारी के अनुसार, युवक का नाम भूपेंद्र सेन था, वह वार्ड क्रमांक-2 अहिवारा का रहने वाला था. वह किराना दुकान चलाता था. युवक की लाश घर के बाथरूम में खून से लथपथ पड़ी हुई मिला. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
किराना दुकान चलाता था
परिजनों ने बताया कि भूपेंद्र घर के नीचे फ्लोर पर किराना दुकान चलाता था. शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे भूपेंद्र बाथरूम में गया. दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. काफी देर तक बाहर न निकलने पर परिवार को शक हुआ. परिजनों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो भूपेंद्र खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था. पुलिस ने बताया कि घटना का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है.
सगाई टूटने के बाद तनाव में था
परिजनों का कहना है कि भूपेंद्र की 6 पहले सगाई टूटी थी. इसके बाद से ही वह तनाव में रहने लगा था. यह उसके आत्महत्या की वजह मानी जा रही है. परिवार का कहना है कि वह पिछले कुछ दिनों से चुपचाप रहने लगा था. दुकान में काम पर भी पहले जैसी रुचि नहीं ले रहा था. घरवालों ने बात करने की भी कोशिश की लेकिन उसने खुलकर परेशानी नहीं बताई. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
