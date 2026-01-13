Advertisement
भिलाई स्टील प्लांट में भीषण धमाका: SMS-2 में लगी आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका

Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप-2 (SMS-2) में देर रात भीषण आग लग गई. यह घटना कन्वर्टर-B में टैपिंग प्रोसेस के दौरान एक ज़ोरदार धमाके के बाद हुई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:56 PM IST
भिलाई स्टील प्लांट में भीषण धमाका: SMS-2 में लगी आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका

Bhilai Steel Plant: छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट (BSP) में एक बड़ा हादसा हुआ है. प्लांट के अहम स्टील मेल्टिंग शॉप-2 (SMS-2) में कन्वर्टर-B में टैपिंग प्रोसेस (पिघला हुआ लोहा निकालने की प्रक्रिया) के दौरान एक ज़ोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना तेज़ था कि उसकी आवाज़ काफी दूर तक सुनाई दी, और उससे लगी आग ने पास की बिजली की केबल और दूसरे ज़रूरी उपकरणों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भीषण आग लग गई. इस घटना से कर्मचारियों में दहशत फैल गई.

स्टील प्लांट के एसएमएस-2 में लगी भीषण
दरअसल,  यह घटना देर रात हुई जब भिलाई स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप-2 (SMS-2) में आग लग गई. बताया जा रहा है कि आग कन्वर्टर-B में टैपिंग प्रोसेस (पिघला हुआ लोहा निकालने की प्रक्रिया) के दौरान लगी, और अचानक एक ज़ोरदार धमाके से पूरे प्लांट परिसर में कंपन हो गया. धमाका इतना ज़ोरदार था कि पास की बिजली की केबल और दूसरे ज़रूरी उपकरण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और टूट गए. दुर्घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कारणों से SMS-2 में काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया. बिजली की लाइनें खराब होने के कारण पूरा डिपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया. हालांकि प्लांट के सुरक्षा प्रोटोकॉल और कर्मचारियों की सतर्कता के कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई.

करोड़ों के नुकसान की आशंका
बता दें कि हादसे के समय कर्मचारी सुरक्षित दूरी पर थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई. लेकिन करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. हादसे का संयंत्र के कुल उत्पादन पर गहरा असर पड़ने की आशंका है. SMS-2 एक ज़रूरी यूनिट है जहां ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाले गर्म मेटल को ब्लूम्स और बिल्लेट्स में बदला जाता है. यहां काम रुकने से तैयार स्टील की सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है. इस इकाई के बंद होने से आगे की फिनिश्ड स्टील उत्पादन प्रक्रिया और बाजार में आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा रहा है. फिलहाल मैनेजमेंट नुकसान का जायजा ले रहा है और बिजली बहाल करके प्रोडक्शन फिर से शुरू करने की कोशिशें जारी हैं.

