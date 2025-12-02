Advertisement
इस शहर में लड़कियों ने मचाया उत्पात, ब्लेड और एसिड से किया अटैक, दहशत में लोग

Durg News: दुर्ग सिटी कोतवाली अंतर्गत हरिजन मोहल्ले में अनैतिक कृत्यों के विरोध को लेकर जमकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि चार लड़कियों ने मिलकर कुछ लोगों पर हमला कर दिया.

 

Last Updated: Dec 02, 2025, 08:00 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग सिटी कोतवली इलाके के हरिजन मोहल्ले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां मोहल्ले में एक भयंकर झगड़ा हुआ, जिसमें चार लड़कियों ने कई लोगों पर हमला कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि लड़कियों ने एसिड जैसा लिक्विड फेंका, पत्थर फेंके और एक व्यक्ति पर ब्लेड से भी वार किया. इस हिंसक घटना से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया.

लड़कियों ने ब्लेड और एसिड से किया अटैक
दरअसल, दुर्ग सिटी पुलिस स्टेशन के इलाके में हरिजन मोहल्ले में एक ज़बरदस्त विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि चार लड़कियों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया. इस हमले में एसिड जैसा लिक्विड और पत्थरबाज़ी हुई. इतना ही नहीं, लड़कियों ने एक आदमी पर ब्लेड से भी हमला कर दिया, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई. सूचना मिलने पर सिटी पुलिस स्टेशन की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और चारों लड़कियों को हिरासत में ले लिया. उनसे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस कर रही मामले की जांच
बताया जा रहा है कि सभी लड़कियां हरिजन मोहल्ले की रहने वाली हैं. लेकिन उनके द्वारा अनैतिक कृत्य किया जाता था जिसका मोहल्ले के लोग लगातार विरोध कर रहे थे, इससे गुस्साई लड़कियों ने मोहल्ले के कुछ लोगों पर हमला कर दिया, फिलहाल पुलिस जांच चल रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

durg newschhattisgarh news

