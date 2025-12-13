Advertisement
55 साल का 'लुटेरा दूल्हा'! 4 शादियां, 5 बच्चे...चौथी सरकारी डॉक्टर पत्नी के साथ मिलकर की ठगी

Durg News-दुर्ग पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से 55 साल के लुटेरे दूल्हे को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पहले से तीन बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़े की उम्र 35 साल है. इतना ही नहीं आरोपी खुद को कुंवारा बताकर अब तक चार शादियां कर चुका है. दुर्ग की एक महिला टीचर की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:27 PM IST
Conman Groom Arrested-गुजरात के 55 साल के लुटेरे दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दुर्ग पुलिस की जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. दुर्ग जिले के एक सरकारी स्कूल शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि आरोपी बिरेन कुमार सोलंकी उर्फ बिरेन झाला ने न केवल उससे धोखे से शादी की, बल्कि उसकी चौथी पत्नी, जो गुजरात की एक सरकारी डॉक्टर है, ने भी उसके शात मिलकर पैसे और जेवर हड़पने में पूरा सहयोग किया.

शादी के बाद लौटा गुजरात

पीड़िता द्वारा थाने में दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार, बिरेन सोलंकी मई 2023 में उससे शादी करने के बाद गुजरात के बलसाड जिले के धरमपुर पिण्डवल लौट गया. हैरानी की बात यह है कि शादी के महज एक महीने बाद ही उसने उसी पते पर रहने वाली एक सरकारी डॉक्टर से चौथी शादी कर ली. शिक्षिका का आरोप है कि सरकारी डॉक्टर को पहले से जानकारी थी कि बिरेन पहले से शादीशुदा है और उसकी मई 2023 में दुर्ग की शिक्षिका से शादी हो चुकी है, इसके बावजूद उसने उससे विवाह किया.

पैसों की मांग करता था पति

शिक्षिका ने बताया कि बिरेन शादी के बाद लगातार उससे पैसों की मांग करता रहा. उसने मकान खरीदने और बाद में उसके नाम करने का झांसा देकर अपने बैंक खाते में हर महीने किस्त की रकम डलवाता रहा. इस पूरे मामले में सरकारी डॉक्टर की भी सक्रिय भूमिका रही और दोनों ने मिलकर उसे आर्थिक रूप से ठगा.

पहले से कर चुका था दो शादी

शिकायत में यह भी सामने आया है कि बिरेन सोलंकी इससे पहले भी दो शादियां कर चुका था. उसकी पहली पत्नी जसरत बा से बिना तलाक लिए वह अलग रहता है, जबकि दूसरी पत्नी सुधा से उसका तलाक हो चुका है. इसके बावजूद उसने तीसरी शादी दुर्ग की शिक्षिका से की और फिर चौथी शादी गुजरात की सरकारी डॉक्टर से कर ली. चौथी शादी के बाद 3 मार्च 2024 को वह आईवीएफ के जरिए जुड़वां बच्चों का पिता बना. इस तरह आरोपी चार शादियां कर पांच बच्चों का पिता है.

चौथी शादी और बच्चे भी

पीड़िता का कहना है कि जब उसे चौथी शादी और जुड़वां बच्चों की जानकारी मिली और उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए साफ कह दिया कि अब उसका उससे कोई संबंध नहीं है. आरोपी ने यह भी कहा कि वह अपनी पिछली किसी भी शादी को नहीं मानता और अब केवल सरकारी डॉक्टर ही उसकी पत्नी है. शिक्षिका ने आरोप लगाया कि जब उसने अपने पैसे और मकान के लिए दिए गए रकम वापस मांगी, तो आरोपी ने इनकार कर दिया. उसने कहा कि भुज, गुजरात में स्थित मकान बेच चुका है और जेवरात भी बिक चुके हैं. उसने पीड़िता को धमकी भरे लहजे में कहा कि अब न तो पैसा मिलेगा और न ही जेवरात.

18 लाख रुपए हड़प लिए

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने 2021 से 2024 के बीच यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से करीब 18 लाख रुपए हड़प लिए. इसके अलावा अलग-अलग मौकों पर लगभग 5 लाख रुपए नकद लिए गए. सोने के जेवर गिरवी रखवाकर 1.3 लाख रुपए का गोल्ड लोन भी लिया गया, जिसकी किश्तें अब तक शिक्षिका ही भर रही है. इतना ही नहीं, साल 2024 में दुर्ग आने के दौरान आरोपी कथित तौर पर शिक्षिका के 12 लाख रुपए के जेवरात और मोबाइल चोरी कर गुजरात फरार हो गया.

शादी के लिए गुमराह किया

आवेदन में शिक्षिका ने लिखा है कि बिरेन सोलंकी ने उसकी पहचान बदलकर, मैट्रिमोनियल साइट पर झूठे विज्ञापन देकर और बड़ी नौकरी, ऊंचे पद का दावा कर उसे शादी के लिए गुमराह किया. उसने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी कई महिलाओं को इसी तरह ठग चुका है. पीड़िता ने पुलिस से मांग की है कि बिरेन सोलंकी और उसकी चौथी पत्नी, जो सरकारी डॉक्टर है, दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए. दुर्ग पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से जुड़े सभी दस्तावेजों, बैंक लेन-देन की जानकारी खंगाली जा रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

