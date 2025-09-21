2100 का सिद्ध पर्स और 1100 की अगरबत्ती, महाऔघड़ रौद्र बाबा के दरबार में ध्यान करते ही आने लगते हैं पैसे! जानिए सच
2100 का सिद्ध पर्स और 1100 की अगरबत्ती, महाऔघड़ रौद्र बाबा के दरबार में ध्यान करते ही आने लगते हैं पैसे! जानिए सच

Mahaughad Raudra Baba: आज हम आपको दुर्ग के एक ऐसे बाबा की कहानी बताने जा रहे हैं, जहां 2100 रुपये का सिद्ध पर्स, 1100 रुपये की अगरबत्ती और 2 लाख रुपए की मूर्ति मिलती है. दावा है कि बाबा के दरबार में सिर्फ 5 मिनट ध्यान करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और पर्स में पैसे आने लगते हैं.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:39 PM IST
दुर्ग । छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बोरसी गांव हैं. यहां श्री महाऔघड़ रौद्र बाबा का अलौकिक धाम है. हर रविवार बाबा के आश्रम में दरबार लगता है. आश्रम में बाबा द्वारा 5 मिनट का ध्यान कराया जाता है. दावा है कि ध्यान के दौरान अपनी सारी समस्या दूर हो जाती हैं. इतना ही नहीं बल्कि कई तरह के चमत्कार होने का दावा भी किया जाता है. दावा ऐसा कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे.

दरअसल, बाबा के इस चमत्कार को जानने के लिए Zee मीडिया की टीम महाऔघड़ रौद्र बाबा के अलौकिक धाम पहुंची. सुबह 10 बजे आश्रम में गिने चुने लोग ही थे. थोड़ी देर में भीड़ लगनी शुरू हो गई. इसी दौरान बाबा के अनुयायी नरेंद्र कुमार कहार से हमारी मुलाकात हुई. उन्होंने कई तरह के चमत्कार का दावा किया. खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि बाबा के साथ वो एक जगह जा रहे थे. गाड़ी के सामने एक बकरा आ गया. जिससे उसकी मौत हो गई. बाबा जी गाड़ी से उतरे और मृत बकरे के शरीर पर हाथ से स्पर्श किया तो बकरा जिंदा हो गया.

पढ़िए महाऔघड़ रौद्र बाबा की पूरी कहानी...
बाबा के आश्रय में करीब 11 बजे के बाद भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई. इसी बीच बाबा के आने की खबर मिली. लोग खड़े हो गए. तभी हूटर की आवाज आई. सफारी वाहन में हूटर बजाते हुए बाबा जी आएं. लोग बाबा जी की जयकारा लगाने लगे. बाबा इसके बाद सीधे अंदर चले गए. अनुयायी बताए कि बाबा जी अंदर पूजा कर रहें. कुछ समय बाद बाबा जी बाहर आये और दरबार मे बैठे और लोग खड़े होकर बाबा की भजन में लग गए. इसी बीच बाबा ने 5 मिनट का ध्यान कराया. बाबा के अनुयायी ने माइक पर कहा- 5 मिनट की ध्यान में सभी अपनी समस्या रख दें दूर हो जाएगा. इसके बाद बाबा ॐ बोलकर ध्यान कराने लगे. ध्यान समाप्त होने एक बाद बाबा के अनुयायी नरेंद्र ने माइक पर कहा- जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई वे अपनी बात रख सकते हैं. एक एक कर लोग लाइन पर खड़े हुए और दावा करने लगे कि बाबा के यहां से लिए गए पर्स में अचानक 1 हजार तो कोई 21 सौ रुपये आने का दावा करने लगे. इतना ही नहीं एक युवती और महिला ने अपनी समस्या दूर होने का भी दावा किया.

बाबा के यहां पहुंचे लोग चमत्कार की बात सुनकर पर्स और अगरबत्ती के लिए लाइन लगाने लगे. चमत्कार का दावा करने वाले लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि बाबा के यहां से सिद्ध पर्स लेकर गए थे. पर्स में अचानक ही पैसा आ जाता है. इतना ही नही एक व्यक्ति ने तो यह भी दावा कि उसके पर्स में हर दिन हजार रुपये आते हैं. पैसे कैसे अचानक आने के सवाल पर कहा ये बाबा का चमत्कार है. कुछ युवतियों ने भी पर्स में पैसे आने की बात कही. इस दौरान बाबा से बात करने की कोशिश हुई तो बाबा अंदर कमरे में चले गए. करीब 4 घण्टे तक इंतजार किए बावजूद बाबा जी नहीं मिले. दरबार पूरी तरह खाली हो गया. लेकिन अंत तक वही लोग मौजूद रहे, जो चमत्कार का दावा कर रहे थे. उनके अनुयायी ने बताया कि बाबा किसी से नहीं मिलते. बाबा का दरबार में उद्बोधन भी नहीं होता वह केवल ध्यान कराते हैं.

बाबा के यहां मिलने वाली सामग्री की कीमत

  • सिद्ध पर्स- 2100 रुपये
  • अगरबत्ती- 1100 रुपये
  • आसान- 1600 रुपये
  • पूजा की सामग्री- हजारों में
  • मूर्ति- 2 लाख रुपये

चमत्कार का दावा नहीं करता आश्रम
पिछले रविवार बाबा से मुलाकात नहीं होने पर इस रविवार zee की टीम दरबार पहुंची. इस रविवार को भी ज्यादातर वही लोग चमत्कार का दावा कर रहे थे, जो पिछले रविवार को किए थे. एक युवक ने तो 4 हजार रुपये पर्स में आने का दावा किया. उससे जब हमने कैमरे के सामने पूछा तो कहने लगा इस सप्ताह नहीं आया. जबकि मंच पर 4 हजार आने की बात कही थी. दरबार में ही जब बाबा से बात करने की हम कोशिश किए तो उनके अनुयायी ने हमें रोक दिया. इस दौरान बाबा ने कहा दरबार के बाद बातचीत करते हैं. कुछ समय बाद दरबार समाप्त हुआ तो बाबा के अनुयायी हमें बाबा से मिलने नहीं दिए. बाबा के अनुयायी से बात की तो कहने लगे आश्रम चमत्कार का दावा नहीं करता. लोग आकर चमत्कार की बात करते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 6 साल से बाबा से जुड़े हैं. लेकिन बाबा कहां के रहने वाला उनका नाम क्या है यह उनके किसी अनुयायी को नहीं पता.

मां काली की कृपा है सब...
लाख कोशिशों के बाद बाबा बड़ी मुश्किल से बातचीत के लिए राजी हुए. बातचीत में बाबा ने चमत्कार के दावे को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने बताया कि मां काली की कृपा है. भक्तों के सामने वह कुछ नहीं कहते. सिर्फ ध्यान लगाते हैं. भक्त आकर खुद से चमत्कार का दावा करते हैं. आश्रम में लगे बैनर पोस्टर में चमत्कार के दावे के सवाल पर कहा- ये हम नहीं बल्कि भक्तो का दावा है. साथ ही पर्स समेत अन्य पूजा सामग्री में होने वाले चमत्कार पर भी बाबा ने मां काली के आशीर्वाद का हवाला दे दिया. बाबा से उनका परिचय पूछने पर कहा कि वह भटगांव के रहने वाले हैं और अपना नाम भूपेश देवांगन बताया. साथ ही कहा कि उन्हें जन्म से ही सिद्धि प्राप्त है.

रिपोर्ट- राजेश निषाद, जी मीडिया, दुर्ग

;