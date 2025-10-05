Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2948356
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

पहले प्यार में फंसाया, फिर AI से अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी, पुलिस ने सिखाया सबक

Durg News: दुर्ग पुलिस ने एक युवती से ₹8 लाख की फिरौती वसूलने वाले ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया और एआई ऐप के ज़रिए उसके अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले प्यार में फंसाया, फिर AI से अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी, पुलिस ने सिखाया सबक

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने AI ऐप के जरिए अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देकर एक युवती से ₹8 लाख वसूलने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.  आरोपी युवती को डराकर कर पैसे लेता था और नहीं देने पर देने जान से मारने की धमकी देता था. उसने एआई से पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे भी ₹8 लाख ऐंठ लिए. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें: भांग श्रृंगार गिरने के बाद गहराया विवाद, महाकाल के पुजारी जाएंगे कोर्ट, कहा- मान-सम्मान को पहुंची है चोट

 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी ने 8 लाख रुपए ऐंठ लिए
दरअसल दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाने में प्रार्थिया के भाई की मौत के बाद बीमा के पैसों के लिए आरोपी ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे 8 लाख रुपए ऐंठ लिए. पुलिस के अनुसार उमदा निवासी आरोपी उमाशंकर भारती और पीड़िता की दो साल पहले दोस्ती हुई थी. उमाशंकर को पता था कि युवती के भाई की मौत हो गई है और बीमा के पैसे युवती के पास हैं, जिसके चलते उमाशंकर ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर पैसे हड़पने का प्लान बनाया. इसके लिए आरोपी उससे फोन पर अश्लील बातें करने लगा और उसे अकेले में मिलने के लिए मजबूर करने लगा. युवती भी आरोपी के प्रेम जाल में फंस गई और उसने मदद के नाम पर युवती से पैसे मांगने शुरू कर दिए और धीरे-धीरे ब्लैकमेल कर युवती से 8 लाख रुपए ऐंठ लिए.

यह भी पढ़ें: बस ड्राइवर की बेटी ने देश में किया टॉप! PM मोदी ने किया सम्मानित, बैतूल की त्रिशा ने रचा इतिहास

 

AI से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी
लेकिन इसके बाद भी आरोपी का लालच खत्म नहीं हुआ और वह पैसे की मांग करता रहा और पैसे नहीं देने पर AI APP में डाल के अश्लील वीडियो बनाकर उसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर वायरल करने की धमकी देने लगा. युवती की शिकायत पर भिलाई 03 पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे एक होटल में चाय पीते हुए पकड़ लिया. आरोपी उमाशंकर भारती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह किया. लेकिन जब पुलिस सख्त हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उसे हाईकोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

TAGS

durg newschhattisgarh news

Trending news

durg news
पहले प्यार में फंसाया, फिर AI से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी,पुलिस ने सिखाया
mp news
भांग श्रृंगार गिरने के बाद गहराया विवाद, महाकाल के पुजारी जाएंगे कोर्ट, जानिए मामला
mp news
पैसों का लेन-देन बना हैवानियत की वजह, युवक को पीटा... निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया
mp news
बस ड्राइवर की बेटी ने देश में किया टॉप! PM मोदी ने किया सम्मानित, CM ने दी बधाई
mp news
'कलेक्टर CM को नहीं मानती हैं', कांग्रेस विधायक ने कार्यशैली पर उठाए सवाल, लगाए आरोप
mp news
नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जुलूस ने लगाया जाम, कई घंटों तक फंसी रही एंबुलेंस
chhattisgarh news
सराफा कारोबारी की कनपटी पर अड़ाई गन, फिर सुंघाई बेहोशी की दवा, लूटी 86 किलो चांदी
MP Weather Update
विदाई से पहले मानसून ने इंदौर को भिगोया,टूटा 10 साल का रिकॉर्ड,मौसम ने लिया यू-टर्न
mp news
'विजयवर्गीय राजनीति के रावण', कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा हमला, लगाए आरोप
Amit Shah Bastar Visit
बस्तर में बरसे अमित शाह, नक्सलवाद खत्म करने की दोहराई डेडलाइन, कहा- मिटा देंगे...
;