 इंदौर के बाद ये शहर बनेगा स्वच्छता में नंबर वन, नगर निगम बना रहा मास्टर प्लान
इंदौर के बाद ये शहर बनेगा स्वच्छता में नंबर वन, नगर निगम बना रहा मास्टर प्लान

Bhilai Clean City News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में भी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए भिलाई नगर निगम की टीम ने वहां जाकर प्रशिक्षण लिया. इसके साथ-साथ वहां के पूरे मास्टर प्लान के बारे में जानकारी ली. उसी के आधार पर भिलाई में भी काम किया जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 30, 2025, 01:14 PM IST
भिलाई शहर में भी स्वच्छता अभियान
भिलाई शहर में भी स्वच्छता अभियान

Bhilai Nagar Nigam Plan: इंदौर की तर्ज पर अब भिलाई भी स्वच्छ बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. भिलाई नगर निगम के 70 पार्षद हाल ही में इंदौर गए थे, जहां उन्होंने शहर की स्वच्छता व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया. आज सभी पार्षद भिलाई लौट आए और इंदौर मॉडल को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने बताया कि इंदौर शहर की डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन प्रणाली, होम कम्पोस्टिंग और नागरिक सहभागिता का अध्ययन किया गया. इंदौर में कचरा कलेक्शन के लिए तय समय-सारणी और निश्चित रूट पर गाड़ियों का संचालन होता है. हर गार्बेज वाहन की निगरानी आईसीसीसी कंट्रोल रूम से की जाती है, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह सुव्यवस्थित रहती है.

जागरूकतना अभियान चलाएंगे
वहीं उन्होंने बताया कि इंदौर के ज्यादातर घरों में घरेलू कचरे का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है. वहां के रहवासी अपने घर से निकलने वाले कचरे को छह श्रेणियों में अलग-अलग करके नगर निगम की गाड़ियों में डालते हैं. इससे न केवल शहर साफ रहता है, बल्कि गीले और सूखे कचरे का बेहतर प्रबंधन भी हो पाता है. महापौर ने कहा कि भिलाई में भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. नागरिकों को गीला और सूखा कचरा घर पर ही अलग-अलग करने की आदत विकसित करनी होगी.

होम कम्पोस्टिंग को भी बढ़ावा 
इसके साथ ही होम कम्पोस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा. भिलाई नगर निगम का लक्ष्य है कि इंदौर की तरह यहां भी जनसहयोग से स्वच्छता की नई मिसाल स्थापित की जाए. आगामी दिनों में भिलाई में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की आधुनिक व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग दिलाई जा सके. 

(रिपोर्टः हितेश शर्मा/ भिलाई)

