एक क्लिक और मेहनत की कमाई...पर डाका! ऑनलाइन जॉब के नाम पर महिला से ठगी, इंस्टाग्राम विज्ञापन के झांसे में आकर गंवाए लाखों

Job scam In Durg: भिलाई की तरन्नुम रशीद ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी की शिकार हो गईं. इंस्टाग्राम पर आए विज्ञापन के जरिए उन्हें टेलीग्राम पर एक ग्रुप में जोड़ा गया और निवेश पर पैसे दोगुने करने का लालच दिया गया. भरोसा कर उसने लाखों रुपए जमा कर दिए, लेकिन बाद में ठगी सामने आई. पुलिस ने मामला साइबर थाने को सौंपने की तैयारी शुरूक कर दी है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:57 AM IST
Job scam In Durg: दुर्ग में ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर 7 लाख 76 हजार की ठगी करने का मामला सामने आया है. ठगी की शिकार हुई भिलाई के सेक्टर वन की रहने वाली तरन्नुम रशीद ने भिलाई भट्टी थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया कि जनवरी की शुरुआत में इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन के जरिए उसे टेलीग्राम पर एक ग्रुप में जोड़ा गया, जहां पैसे निवेश करने करने पर रकम दोगुनी करने का लालच दिया गया था. भरोसा होने के बाद तरन्नुम ने लाखों रुपए निवेश कर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वह  ठगी का शिकार हो गई है. पुलिस अब मामले की जांच साइबर थाने को सौंपने की तैयारी कर रही है.

तरन्नुम रशीद ने की दर्ज शितायत के मुताबिक, 8 जनवरी को महिला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब से संबंधित विज्ञापन आया था. लिंक पर क्लिक करते ही एक व्हाट्सएप नंबर खुला और उसका नम्बर अपने आप ही टेलीग्राम अकाउंट में जोड़ दिया गया. टेलीग्राम अकाउंट में पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब करने पर रुपये मिलने की बात कही गई थी. साथ ही उसमें लिखा था कि यदि वह पैसे निवेश करेगी तो उसके पैसे कम समय में दोगुनी हो जाएंगे. 

अलग-अलग खातों से जमा कराए पैसे 
इसके बाद तरन्नुम रशीद को टेलीग्राम समूह में कई लोगों के प्रमाण भी नजर आए. जिसे तरन्नुम को भरोसा हो गया और तरन्नुम झांसे में आ गई. टेलीग्राम में ही यूपीआई नंबर भी था, जिसमें उसने शुरुआती लाख 80 हजार रुपए जमा कर दिए, जिसके बाद उसे बताया गया कि उसकी ये राशि जल्द ही डबल हो जायेगी.
5 दिन बाद उसे बताया कि उसके पैसे डबल हो चुके हैं. पैसा दोगुना होने का प्रमाण भी दिखाया गया, इसके बाद तरन्नुम ने अपने घर के अलग-अलग खातों से 2 लाख 40 हजार रुपए और उसके बाद 3 लाख 50 हजार रुपए जमा करा दिए.

7 लाख 76 हजार रुपए की ठगी
इस तरह तरन्नुम ने कुल 7 लाख 76 हजार जमा कर दिए और पैसे डबल होने का इंतजार करने लगी, लेकिन जब किसी तरह की कोई सुगबुगाहट उसे ग्रुप में नजर नहीं आई तो टेलीग्राम के ग्रुप में अपने राशि के बारे में जानकारी मांगी. तो किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही किसी प्रकार का जवाब मिला. उसने जब नंबर पर कॉल किया तो नंबर लगातार बंद आ रहा था, जिसके बाद तरन्नुम रशीद को शक हुआ कि उसके साथ ठगी हो गई, जिसके बाद उसने लिखित में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उसके साथ ऑनलाइन ठगी हो गई. फिलहाल पुलिस मामले को साइबर थाने को सौंपने की तैयारी कर रही है.

