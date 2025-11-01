अमरूद तोड़ने पर भड़का साले का पारा! सराज से कहासुनी के बाद सिलबट्टे से जीजा की ले ली जान; दुर्ग में 13 दिन, 13 हत्याएं

Durg Crime News: दुर्ग शहर के बोरसी इलाके में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां मामूली विवाद के चलते साले ने अपने ही जीजा की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मृतक राजकुमार वर्मा, जो एक निजी अस्पताल में काम करता था, अपने साले गोविंदराज के पंचशील सेक्टर स्थित घर अमरूद तोड़ने के लिए गया था. वहां गोविंद की पत्नी ने कहा कि वह खुद अमरूद तोड़कर देगी, लेकिन राजकुमार ने खुद तोड़ने की जिद की. इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई.

विवाद इतना बढ़ गया कि गोविंदराज ने गुस्से में आकर घर में रखे सिलबट्टे से राजकुमार के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी गोविंदराज ने भागने की बजाय खुद पद्मनाभपुर थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया और पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

अमरूद को लेकर विवाद

एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि यह हत्या अमरूद तोड़ने के विवाद से शुरू हुई थी, जो हत्या तक पहुंच गई. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. बता दें कि पिछले 13 दिनों में दुर्ग जिले में यह 13वीं हत्या है, जिससे शहर में दहशत का माहौल बन गया है और पुलिस अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त हो गई है. (रिपोर्टः हितेश शर्मा, दुर्ग)

