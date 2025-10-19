Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2967905
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

APK फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल हुआ हैक, क्रेडिट कार्ड से हो गई लाखों की शॉपिंग, मैसेज देख हैरान

Durg News: दुर्ग जिले से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां एक प्राइवेट कंपनी मैनेजर के मोबाइल पर शातिर ठगों ने एक एपीके (APK) फाइल भेजी. जैसे ही उन्होंने यह फाइल डाउनलोड की उनका मोबाइल हैक हो गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

APK फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल हुआ हैक, क्रेडिट कार्ड से हो गई लाखों की शॉपिंग, मैसेज देख हैरान

New Case Of Cyber Fraud In Durg: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ऑनलाइन ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने एक प्राइवेट कंपनी मैनेजर को निशाना बनाकर उनके क्रेडिट कार्ड से डेढ़ लाख रुपये उड़ा लिए. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि शातिर ठगों ने उनके मोबाइल नंबर पर एक संवेदनशील एपीके (APK) फाइल भेजी थी. जैसे ही उसने अनजाने में उस फाइल को डाउनलोड किया, उनका पूरा मोबाइल फोन हैक हो गया और हैकर्स को उनके निजी डेटा तक पहुंच मिल गई.

यह भी पढ़ें: पहले प्यार में फंसाया, फिर AI से अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी, पुलिस ने सिखाया सबक

 

Add Zee News as a Preferred Source

दुर्ग में साइबर क्राइम का नया जाल
दरअसल, कुर्सी पार बालाजी नगर के रहने वाले राजकुमार चौहान ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि वह एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं. स्कैमर ने उनके नंबर पर एक APK फाइल भेजी थी. जैसे ही राजकुमार ने फाइल डाउनलोड की, उनका मोबाइल हैक हो गया और उनका क्रेडिट कार्ड हैक करके 1.5 लाख रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली गई. इसके बाद जैसे ही राजकुमार को उनके क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपये निकलने का मैसेज मिला, वह समझ गए कि उनके साथ ठगी हुई है. उन्होंने तुरंत लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की टीम के साथ मामले की जांच कर रही है.

मोबाइल हैक कर लाखों की ठगी
पीड़ित ने तुरंत कुर्सी पार पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता और टेक्निकल नेचर को देखते हुए पुलिस ने जांच साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी है. फिलहाल, साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम मामले की पूरी जांच कर रही है ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और मोबाइल हैकिंग और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के इस नए तरीके पर रोक लगाई जा सके.

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG News और पाएं CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें दुर्ग की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

durg newschhattisgarh news

Trending news

jabalpur news
UPI पेमेंट फेल होते ही वेंडर ने की बदतमीज़ी, शख्स का पकड़ा कॉलर, उतरवा ली घड़ी
mp news today
MP News Today:CM मोहन आज किसानों को देंगे राहत राशि,मुरैना में मिलावटखोरों पर शिकंजा
mp news
TI साहब बने ट्रैफिक जाम की वजह! जाम में फंसे SSP हुए आग-बबूला,फिर की बड़ी कार्रवाई
mp news
MP में कुत्तों का कहर, आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को किया लहूलुहान, चुन-चुन कर...
chhattisgarh news
मां ने बेटे का दबाया गला, बचकर भागा तो बेटी का घोंटा गला, फिर खुद ने भी दी जान
mp news
चाचा ने भतीजी पर फेंका एसिड, जमीन पर पटककर घसीटा, मेढ़ को लेकर हुआ था विवाद
mp news
मंदसौर में 100 किसानों को मुआवजा लौटाने का नोटिस, वापस मांगी गई मुआवजे की राशि
chhattisgarh news
'मैं शहर का बाप हूं', हिस्ट्रीशीटर ने युवक को जमकर पीटा, पत्नी के पैर भी चुमवाए
mp news
MP में पेपर स्टाम्प बंद! ई-स्टाम्प से होगी हर ट्रांजेक्शन की डिजिटल निगरानी, जानिए
mp news
तस्करों से 50 लाख में डील! सिवनी के बाद मंदसौर में खाकी पर लगा बड़ा दाग, 4 सस्पेंड