APK फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल हुआ हैक, क्रेडिट कार्ड से हो गई लाखों की शॉपिंग, मैसेज देख हैरान

New Case Of Cyber Fraud In Durg: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ऑनलाइन ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने एक प्राइवेट कंपनी मैनेजर को निशाना बनाकर उनके क्रेडिट कार्ड से डेढ़ लाख रुपये उड़ा लिए. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि शातिर ठगों ने उनके मोबाइल नंबर पर एक संवेदनशील एपीके (APK) फाइल भेजी थी. जैसे ही उसने अनजाने में उस फाइल को डाउनलोड किया, उनका पूरा मोबाइल फोन हैक हो गया और हैकर्स को उनके निजी डेटा तक पहुंच मिल गई.

दुर्ग में साइबर क्राइम का नया जाल

दरअसल, कुर्सी पार बालाजी नगर के रहने वाले राजकुमार चौहान ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि वह एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं. स्कैमर ने उनके नंबर पर एक APK फाइल भेजी थी. जैसे ही राजकुमार ने फाइल डाउनलोड की, उनका मोबाइल हैक हो गया और उनका क्रेडिट कार्ड हैक करके 1.5 लाख रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली गई. इसके बाद जैसे ही राजकुमार को उनके क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपये निकलने का मैसेज मिला, वह समझ गए कि उनके साथ ठगी हुई है. उन्होंने तुरंत लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की टीम के साथ मामले की जांच कर रही है.

मोबाइल हैक कर लाखों की ठगी

पीड़ित ने तुरंत कुर्सी पार पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता और टेक्निकल नेचर को देखते हुए पुलिस ने जांच साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी है. फिलहाल, साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम मामले की पूरी जांच कर रही है ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और मोबाइल हैकिंग और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के इस नए तरीके पर रोक लगाई जा सके.

