छत्तीसगढ़ में 'अफीम' कांड! दुर्ग के खेतों में लहलहा रही थी नशीली फसल, भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार उठाए सवाल

Bhupesh Baghel Durg Opium Farming: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव में बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े विनायक ताम्रकार की खेत में अफीम की अवैध खेती ने प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अफीम की खेती की बात सुनकर खुद समोदा पहुंचे. जहां उन्होंने खेती का मुआयना किया. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने लिखा 'भाजपा ने छत्तीसगढ़ में खोली नशे की फ़ैक्ट्री!!' हालांकि, इस मामले को गहराता देख बीजेपी ने विनायक ताम्रकार को पार्टी से निलंबित कर दिया है.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले दूसरे राज्यों से नशे का सामान छत्तीसगढ़ आता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ही नशे के सामान की पैदावार की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार लोगों को नशे में डुबोने का काम कर रही है. प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश में भी नशे का अवैध कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि मुंद्रा पोर्ट के जरिए देश में नशे का सामान लाया जा रहा है. जब वहां सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तब छत्तीसगढ़ से लेकर छोटे राज्यों तक नशे का कारोबार फैलता गया. अब दुर्ग जिले में अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आया है.

सुशासन की अफ़ीम!! - Part 1 Add Zee News as a Preferred Source भाजपा किसान मोर्चा के नेता विनायक ताम्रकार दुर्ग ज़िले के ग्राम समोदा में 10 एकड़ खेत में अफ़ीम की खेती कर रहे हैं. कल रात सूचना मिलते ही आज हम सब वहाँ पहुंचे हैं. बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं. विनायक ताम्रकार बहुत रसूख़दार आदमी बताया जा रहा… https://t.co/x0XUNM864j pic.twitter.com/ySAalRTACb — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 7, 2026

अफीम को लेकर क्या बोले ?

भूपेश बघेल ने बताया कि अफीम के पौधे का हर हिस्सा उपयोग में आता है. इसके फल में चीरा लगाकर अफीम निकाली जाती है, वहीं इससे डोडा भी बनाया जाता है और फल से खसखस के दाने भी निकलते हैं. यानी इसके हर हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है. पूर्व सीएम ने कहा कि वे इस मामले में विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएंगे. उन्होंने कहा कि होलिका दहन के लिए लकड़ी लेने गए गांव के बच्चों ने अफीम की खेती कर रहे लोगों को पकड़ा, लेकिन पुलिस अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई थी.

Part 2- 'सुशासन' मतलब 'सूखा नशा आसन' यह खेत भाजपा नेता विनायक ताम्रकार का है. जो दुर्ग के ग्राम समोदा में स्थित है. इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए...फिर याद कीजिए कि कुछ दिन पहले विधानसभा में मैंने सूखे नशे के विषय में गृहमंत्री विजय शर्मा से कुछ सवाल किए थे और गृहमंत्री गोलमोल… pic.twitter.com/9Me4cZ7bTc — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 7, 2026

अब यह जांच का विषय है कि यह खेती कौन कर रहा था, कब से कर रहा था और इसका प्रसंस्करण केंद्र कहां है? आखिरकार इस फसल का हर हिस्सा उपयोग में आता है. इसका डोडा भी इस्तेमाल होता है. इससे चिट्टा, हेरोइन और ब्राउन शुगर जैसे नशे तैयार किए जाते हैं. इसके फल से खसखस के दाने भी निकलते हैं, जिन्हें लोग फलों और सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं. यहां तक कि इसके पौधे की सब्जी भी बनाई जाती है. यानी इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता, हर चीज का उपयोग होता है.

भूपेश बघेल ने उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि यह खेती कब से चल रही थी, इसे कहां खपाया जा रहा था और इसका प्रसंस्करण कहां हो रहा था, यह सब जांच का विषय है. यह एक बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है. फिलहाल केवल एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है. इस मामले में काफी दबाव होने की बात भी सामने आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि होली से पहले यहां के सरपंच अरुण गौतम को रात करीब 10 बजे फोन कर थाने में बैठा दिया गया था. बाद में पता चला कि यह फोन गृह मंत्रालय से एक मंत्री की ओर से आया था. इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी की पहुंच कितनी ऊपर तक है. उन्होंने कहा कि आरोपी की तस्वीर सांसद, विधायक और कलेक्टर के साथ भी देखी गई है, जिससे उसके रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है.

जांच टीम का किया गठन

इस पूरे मामले पर दुर्ग आईजी अभिषेक शांडिल्य ने जानकारी देते हुए कहा कि अफीम की अवैध खेती के मामले में विशेष टीम का गठन कर दिया गया है और छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह का यह पहला मामला सामने आया है और सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना समय गंवाए कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे मामले की एंड-टू-एंड जांच कर पूरा रैकेट सामने लाया जाए. अभी तक जांच में ऐसा नहीं लगा है कि अफीम की खेती के लिए किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी. पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर आईजी ने कहा कि राजनीतिक दल अपने-अपने आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है.

रिपोर्टः हितेश शर्मा, दुर्ग

