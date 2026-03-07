Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3132648
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदुर्ग

छत्तीसगढ़ में 'अफीम' कांड! दुर्ग के खेतों में लहलहा रही थी नशीली फसल, भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार उठाए सवाल

Durg Opium Farming Case: दुर्ग में अफीम की अवैध खेती के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. मामला सामने आने के बाद बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े विनायक ताम्रकार को पार्टी ने निलंबित कर दिया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 07, 2026, 04:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhupesh Baghel Durg Opium Farming
Bhupesh Baghel Durg Opium Farming

Bhupesh Baghel Durg Opium Farming: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव में बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े विनायक ताम्रकार की खेत में अफीम की अवैध खेती ने प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अफीम की खेती की बात सुनकर खुद समोदा पहुंचे. जहां उन्होंने खेती का मुआयना किया. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने लिखा 'भाजपा ने छत्तीसगढ़ में खोली नशे की फ़ैक्ट्री!!' हालांकि, इस मामले को गहराता देख बीजेपी ने विनायक ताम्रकार को पार्टी से निलंबित कर दिया है. 

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले दूसरे राज्यों से नशे का सामान छत्तीसगढ़ आता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ही नशे के सामान की पैदावार की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार लोगों को नशे में डुबोने का काम कर रही है. प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश में भी नशे का अवैध कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि मुंद्रा पोर्ट के जरिए देश में नशे का सामान लाया जा रहा है. जब वहां सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तब छत्तीसगढ़ से लेकर छोटे राज्यों तक नशे का कारोबार फैलता गया. अब दुर्ग जिले में अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आया है.

अफीम को लेकर क्या बोले ?
भूपेश बघेल ने बताया कि अफीम के पौधे का हर हिस्सा उपयोग में आता है. इसके फल में चीरा लगाकर अफीम निकाली जाती है, वहीं इससे डोडा भी बनाया जाता है और फल से खसखस के दाने भी निकलते हैं. यानी इसके हर हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है. पूर्व सीएम ने कहा कि वे इस मामले में विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएंगे. उन्होंने कहा कि होलिका दहन के लिए लकड़ी लेने गए गांव के बच्चों ने अफीम की खेती कर रहे लोगों को पकड़ा, लेकिन पुलिस अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई थी.

अब यह जांच का विषय है कि यह खेती कौन कर रहा था, कब से कर रहा था और इसका प्रसंस्करण केंद्र कहां है? आखिरकार इस फसल का हर हिस्सा उपयोग में आता है. इसका डोडा भी इस्तेमाल होता है. इससे चिट्टा, हेरोइन और ब्राउन शुगर जैसे नशे तैयार किए जाते हैं. इसके फल से खसखस के दाने भी निकलते हैं, जिन्हें लोग फलों और सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं. यहां तक कि इसके पौधे की सब्जी भी बनाई जाती है. यानी इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता, हर चीज का उपयोग होता है.

भूपेश बघेल ने उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि यह खेती कब से चल रही थी, इसे कहां खपाया जा रहा था और इसका प्रसंस्करण कहां हो रहा था, यह सब जांच का विषय है. यह एक बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है. फिलहाल केवल एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है. इस मामले में काफी दबाव होने की बात भी सामने आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि होली से पहले यहां के सरपंच अरुण गौतम को रात करीब 10 बजे फोन कर थाने में बैठा दिया गया था. बाद में पता चला कि यह फोन गृह मंत्रालय से एक मंत्री की ओर से आया था. इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी की पहुंच कितनी ऊपर तक है. उन्होंने कहा कि आरोपी की तस्वीर सांसद, विधायक और कलेक्टर के साथ भी देखी गई है, जिससे उसके रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है. 

जांच टीम का किया गठन
इस पूरे मामले पर दुर्ग आईजी अभिषेक शांडिल्य ने जानकारी देते हुए कहा कि अफीम की अवैध खेती के मामले में विशेष टीम का गठन कर दिया गया है और छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह का यह पहला मामला सामने आया है और सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना समय गंवाए कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे मामले की एंड-टू-एंड जांच कर पूरा रैकेट सामने लाया जाए. अभी तक जांच में ऐसा नहीं लगा है कि अफीम की खेती के लिए किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी. पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर आईजी ने कहा कि राजनीतिक दल अपने-अपने आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है.

रिपोर्टः हितेश शर्मा, दुर्ग

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

durg news

Trending news

MP Sagar News
ऑनलाइन फूड लवर्स हो जाएं सावधान, प्लेट में बासी खाना आने से मचा हड़कंप
mp news
जादू-टोने के शक में युवक की बेरहमी से हत्या, कुल्हाड़ी से सिर काटकर धड़ से किया अलग
mp news
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों का पथराव, TI और महिला पुलिसकर्मी घायल
mp news
ईरान-इजरायल जंग से रुकी MP के चावल की रफ्तार, बंदरगाहों पर अटका बासमती, गिर रहे दाम
mp news
ईरान-इजरायल जंग के बीच MP में कितनी है पेट्रोल डीजल की कीमत? क्या सच में है किल्लत
mp news
MP Breaking News Live- PM किसान योजना की किस्त पर बड़ा अपडेट, स्लॉटर हाउस मामले में SIT का बड़ा खुलासा, पढ़िए सभी बड़ी खबरें
mp news
पुलिया से नीचे गिरी गर्भवती महिला, बेटी को दिया जन्म, दोनों की बची जान
mp news
झगड़ा शांत कराया, तो दबंगों ने युवक को गाड़ी में डाल किया अगवा, एक घंटे तक तक पीटा
mp news
ईरान-इजरायल जंग के बीच महंगा हुआ LPG सिलेंडर, एमपी में जानिए कितनी बढ़ी कीमत
indore news
इंदौर का उद्योगपति ठगी का शिकार, हांगकांग करंसी में 5 लाख ट्रांसफर