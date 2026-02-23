Advertisement
रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ के अब इन दो शहरों में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, जानिए क्या-क्या होंगे बदलाव?

Police Commissioner System Update: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कर्मिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है. इसके बाद अब दुर्ग और बिलासपुर में लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसकी पुष्टि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:46 PM IST
Chhattisgarh Police News: दुर्ग और बिलासपुर में जल्द ही पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस बात की पुष्टि की. उनका कहना है कि कमिश्नरी प्रणाली से कानून व्यवस्था में सख्ती और तेजी आएगी. यह शहरों की बढ़ती सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप कदम है. उन्होंने बताया कि रायपुर में हाल ही में लागू की गई इस प्रणाली से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है. इसी अनुभव के आधार पर अब दुर्ग और बिलासपुर में भी यह व्यवस्था शुरू की जाएगी.

रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था अलग कर दी गई है. शहरी क्षेत्र में कमिश्नर प्रणाली के तहत कार्य होगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में पुलिस अधीक्षक (SP) के नेतृत्व में प्रशासन चलेगा. इस बदलाव का मकसद निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करना और कानून व्यवस्था पर तत्काल नियंत्रण सुनिश्चित करना है. रायपुर का यह मॉडल अब दुर्ग और बिलासपुर में भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है.

तत्काल निर्णय लेने की प्रक्रिया
रायपुर के ग्रामीण और बाहरी इलाकों में कुल 12 थाना क्षेत्रों के लिए अलग से पुलिस अधीक्षक की तैनाती की गई है. इन थानों में धरसींवा, खरोरा, तिल्दा नेवरा, माना, मंदिर हसौद, आरंग, नवा रायपुर, राखी, अभनपुर, गोबरा, नवापारा और उरला शामिल हैं. इस नई व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में भी कानून व्यवस्था मजबूत होगी. वहीं, शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने से अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक और तत्काल निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी.

कानून व्यवस्था मजबूत होगी
विजय शर्मा ने आगे कहा कि कमिश्नरी प्रणाली भविष्य की आवश्यकता है और इससे बड़े शहरों में प्रशासनिक सुधार आएगा. उनका मानना है कि इस प्रणाली से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट जिम्मेदारी तय होगी. दुर्ग और बिलासपुर में इसे लागू करने का उद्देश्य अपराध नियंत्रण को बेहतर बनाना और नागरिकों को सुरक्षा के साथ तेज सेवा प्रदान करना है. यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की कानून व्यवस्था मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.

रिपोर्टः हितेश शर्मा, दुर्ग

