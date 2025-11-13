इंस्टा-फेसबुक पर भूलकर भी न डालें ऐसी पोस्ट! वरना पड़ जाएंगे लेने के देने, दुर्ग से 7 गिरफ्तार

Durg Police News: दुर्ग पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करने वाले सात युवकों को गिरफ्तार कर चेतावनी दी है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए विशेष अभियान शुरू किया है.
Social Media Crime News: दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर चाकू, तलवार और बंदूक जैसे हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करने वाले सात युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह सभी आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारबाजी दिखाकर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए सभी को कड़ी चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की हरकत दोबारा न करें.
दुर्ग पुलिस ने बताया कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ युवाओं द्वारा हथियारों के साथ तस्वीरें डालने की शिकायतें मिल रही थीं. इसके बाद पुलिस ने ऐसे अकाउंट्स की पहचान के लिए एक विशेष टीम बनाई. यह टीम लगातार सोशल मीडिया पर संदिग्ध प्रोफाइल्स की निगरानी कर रही थी और इसी दौरान सात आरोपियों को चिन्हित किया गया.
अवैध गतिविधियों पर रोकथाम
अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए दुर्ग पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. यदि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी. यह कदम युवाओं में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया है. (रिपोर्टः हितेश शर्मा, दुर्ग)
