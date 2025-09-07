तू कितना बड़ा आदमी है रे...? सेना के जवान से पुलिस की बदतमीजी, श्री राम के झंडे को हटाने पर अड़े पुलिसकर्मी

Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक आर्मी के जवान से पुलिसकर्मियों ने 'श्री राम' का झंडा हटाने को लेकर तीखी बहस की और कहा कि उसे हटा ले. जब युवक ने हटाने से मना किया तो पुलिसकर्मी उस हावी हो गए और अपशब्द बोलने लगे. इस दौरन जब आर्मी जवान बोला कि हम अपने घर में लगा रहे हैं आपको क्या दिक्कत है. तो पुलिसकर्मी उसे धमकाने लगे और बोलने लगे तू कितना बड़ा आदमी है. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आर्मी जवान को गाली भी दी.

पुलिसकर्मी और आर्मी जवान के बीच तीखी बहस होने लगी. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उसका कालर भी पकड़ लिया. पुलिसकर्मी पूछने लगे तू कौन है कौन सी सर्विस करता. जिस पर युवक कहता है कि हम अपने घर पर लगा रहे हैं. जिस पर पुलिसवाले उसे धमकाते उहए गाली देने लगे. इस गठना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है

20 दिन की छुट्टी पर आए हैं कौशल

दरअसल, दुर्ग जिले के मचांदूर गांव में एक बड़ा विवाद उस समय खड़ा हो गया. जब एक हिंदू परिवार कौशल निषाद और पुलिसकर्मियों के बीच श्री राम के झंडे को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया. जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इस दौरान कौशल निषाद को 02 पुलिसकर्मी राम के झंडे को निकालने की बात कहते नजर आ रहे हैं. नेहा निषाद ने अपने घर पर लगे राम के झंडे को हटाने की बात कर रहे है. जानकारी के मुताबिक, कौशल निषाद भारतीय सेना में जवान हैं और 20 दिन की छुट्टी पर घर आए हुए हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप

पुलिसकर्मी और आर्मी जवान के बीच हुए विवाद का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस के जवान आर्मी के जवान के साथ वाद विवाद करते हुए उसे गाली गलौच दे रहे हैं. घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है. जिसके बाद इस पूरी घटना पर दुर्ग एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि मामला मचांदूर चौकी क्षेत्र का है. दोनों पक्षों में विवाद का वीडियो वायरल हुआ है. जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है. विवेचना की जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्यवाही की जायगी.

रिपोर्ट- हितेश शर्मा, जी मीडिया, दुर्ग

