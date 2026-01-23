Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदुर्ग

सावधान! आस्था के नाम पर चल रही लूट, दुर्ग में झाड़-फूंक के बहाने डकारे 13 लाख, आरोपी गिरफ्तार

Durg Fraud Case: दुर्ग में अंधविश्वास के नाम पर 13 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 8 लाख रुपए और मोबाइल बरामद भी किए हैं. हालांकि, अभी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:32 PM IST
Durg Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अंधविश्वास के नाम पर करीब 13 लाख रुपए की ठगी करने वाले दो ठगों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 लाख रुपए नकद और चार मोबाइल बरामद किए हैं. वहीं, करीब पांच लाख रुपए कीमत के सोने के कंगन लेकर फरार हुए एक अन्य आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपियों ने दुर्ग के सिंधी कॉलोनी निवासी प्रार्थी संजय अठवानी को झांसे में लेकर करीब 13 लाख रुपए की ठगी की थी. संजय ने 21 जनवरी को छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि करीब 15 दिन पहले दो लोग उसकी दुकान पर साइकिल देखने के बहाने पहुंचे थे और बातचीत के दौरान अपना नाम राजू बताकर मोबाइल नंबर ले लिया था.

8 लाख रुपए लेकर फुर्र
वहीं बातचीत में आरोपियों को पता चला कि संजय की मां की तबीयत खराब रहती है. इस पर राजू ने पूजा-पाठ और देवी साधना के जरिए मां को ठीक करने का दावा किया और खर्चा लगने की बात कही. 16 जनवरी को संजय ने नारियल और 1100 रुपए दिए. बाद में आरोपियों ने पूजा के नाम पर मां के सोने के कंगन और चार लाख रुपए मंदिर में रखने को कहा, फिर पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास बुलाकर कंगन और 8 लाख रुपए लेकर फरार हो गए.

पुलिस ने खंगाले CCTV
इसके बाद छावनी थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले. फुटेज में एक महिला सहित तीन लोग ऑटो रिक्शा से रायपुर की ओर जाते दिखे. इसी आधार पर पुलिस ने रायपुर के सरोना इलाके में दबिश देकर चित्रकूट (यूपी) निवासी बाबूलाल और एक बुजुर्ग महिला को हिरासत में लिया. इनके पास से 8 लाख रुपए नकद बरामद किए गए. मामले का मुख्य आरोपी शंकर सोने के कंगन लेकर फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

रिपोर्टः हितेश शर्मा, दुर्ग

