11 करोड़ का टूटा सपना! तंत्र-मंत्र से 100 गुना पैसा बढ़ाने का ठगों ने दिया था झांसा; तीन आरोपी गिरफ्तार

Durg Fraud Case: दुर्ग में तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. महाराष्ट्र से आए चार आरोपी पूजा के बहाने 1 लाख रुपये लेकर फरार हो गए थे. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से कार, मोबाइल और नकदी जब्त की है. आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं.
Durg Money Doubling Fraud: छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तंत्र-मंत्र के नाम पर करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर लोगों को झांसे में लेते थे और पूजा-पाठ के बहाने मोटी रकम ठग लेते थे. मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र से आए चार लोगों ने दुर्ग के कातुलबोर्ड क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार जायसवाल को पैसों को 100 गुना बढ़ाने का लालच दिया था. राजकुमार आर्थिक तंगी से परेशान था और मदद के लिए अपने दोस्त राजू से संपर्क किया, जिसने उसे महाराष्ट्र के एक तथाकथित तांत्रिक ‘छोटू’ का नंबर दिया. छोटू ने राजकुमार की बात मुख्य आरोपी मंदा पासवान से करवाई, जिसने झांसा दिया कि वह तंत्र-मंत्र से 11 लाख को 11 करोड़ में बदल सकती है.
1 नवंबर को तय दिन पर महाराष्ट्र पासिंग कार में मंदा पासवान और उसके तीन साथी दुर्ग पहुंचे. उन्होंने पूजा शुरू करने से पहले राजकुमार से 1 लाख रुपये मांगे और फिर सिंदूर लाने के बहाने उसे बाहर भेज दिया. इसी दौरान आरोपी कार सहित मौके से फरार हो गए. ठगी का एहसास होते ही राजकुमार ने पुलगांव थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और महाराष्ट्र पासिंग कार की तलाश में टीमों को लगा दिया.
फरार आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस ने घेराबंदी कर शिवनाथ नदी के पास कार को रोक लिया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनका संबंध महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में दर्ज डकैती मामलों से भी है. ये लोग कई राज्यों में इसी तरह तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों को ठग चुके हैं. पुलिस ने आरोपियों से एक अर्टिगा कार, सात मोबाइल फोन और एक लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
(रिपोर्टः हितेश शर्मा, दुर्ग)
