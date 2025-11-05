फायदे का लालच देकर ठगों ने लगाया 18 लाख का चूना, फेसबुक पर 'ट्रेडिंग मेसेज' कर बुना था जाल; अब दर-दर भटक रहा विनीत

Cyber Crime in Durg: अगर आप भी ट्रेडिंग का शौक रखते हैं तो सावधान हो जाएं. जिस तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह कई बार फायदे वाली चीज आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है. दरअसल, दुर्ग में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब ठगों ने एक म्यूजिशियन से 18 लाख रुपये ठग लिए. ठगों ने ट्रेडिंग का लोभ देकर पहले भरोसा जीता, फिर ऐसी धोखाधड़ी कर गए जिससे म्यूजिशियन के आज पैरों तले जमीन खिसक गई है.

18 लाख की ऑनलाइन ठगी

मामला भिलाई के सेक्टर 5 का है जहाँ शातिर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर म्यूजिशियन को झांसे में लेकर 18 लाख रुपये ठग लिए. म्यूजिशियन को जब इस बात की भनक लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बैंक से सारे पैसे खाली हो चुके थे. फिलहाल मामला आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और पुलिस विवेचना कर रही है.

जालसाजों ने ऐसे बुना जाल

म्यूजिशियन विनीत ने भिलाई नगर थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा कि 16 अगस्त 2025 को उनकी फेसबुक आईडी पर निधि रेड्डी नाम के अकाउंट से मेसेज आया जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ने और अधिक प्रॉफ़िट कमाने का लालच दिया गया. शुरुआत में विनीत को मात्र 22 हजार से ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कहा गया लेकिन धीरे-धीरे कब यह अमाउंट 18 लाख तक पहुँच गया, विनीत को इसका अंदाजा उनके साथ हुए फ्रॉड के बाद हुआ.

मूर्ख बना गए शातिर ठग

ट्रेडिंग शुरू करने के कुछ दिन बाद विनीत को 6000 रुपये का लाभ मिला जिससे विनीत को भरोसा हो गया. बाद में विनीत ने अलग-अलग खातों में लगभग 18 लाख 22 हजार रुपये जमा कर दिए लेकिन जब उन्हें लाभ नहीं मिला और उन्होंने उस अकाउंट पर कांटेक्ट किया तो अकाउंट पूरी तरह से बंद हो चुका था. इस पर उन्हें एहसास हुआ कि वे धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं और उनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है. रिपोर्ट: हितेश शर्मा, दुर्ग

