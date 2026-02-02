पत्नी बनाती थी रील्स, कैमरे के सामने नाच-गाने से पति को था एतराज...होता था विवाद; गुस्से में आकर 2 बच्चों की मां ने खत्म कर ली जीवनलीला

Durg News: आजकल इंस्टा रील्स का ट्रेंड लोगों की मौत की वजह बनते जा रहा है. देश के कोने-कोने से किसी न किसी की जान जाने की खबर सामने आ रही है. कोई खुद को मौत से गले लगा रहा तो कोई किसी अप्रिय घटना का शिकार हो रहा है. ऐसा ही मामला सामने आया है दुर्ग से जहां एक पत्नी ने खुद को फांसी के फंदे से लटकाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. वजट थी इंस्टा रील्स. मृतिका का पति उसे रील्स बनाने से मना करता था, कैमरे के सामने नाच-गाने से मना करता था. पति की बाद से तंग आकर अंजलि ने हमेशा के लिए दुनिया ले अल्वीदा कह दिया.

पति को नहीं पसंद था रील्स पर नाचना गाना

मृतिका अंजली अपने 2 छोटे बच्चे और पति पप्पू साव के साथ रहती थी. पप्पू को अंजलि के रील्स बनाने से एतराज था. इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहा सुनी हुआ करता था. पप्पू, अंजलि को मना करता तो वहीं अंजलि अपनी जीद पर अड़ी रहती थी. एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि 2 बच्चो की माँ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. अंजलि ने खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया था जिसकी वजह से उसकी सांसे थम गई.

पति करता है प्राइवेट नौकरी

पप्पू साव एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. पप्पू अंजलि को हमेशा इंस्टाग्राम से अपना अकाउंट डिलीट करने के साथ-साथ रील बनाने से रोका और मना किया करता था. इसी वजह से दोनों को बीच कई महीनों से जबरदस्त लड़ाई और मारपीट हुआ करता था. पति बार-बार कहता कि तुम्हारा ये शौक मुझे पसंद नहीं है वहीं अंजलि को पप्पू की बात बेफिजूल और बकवास लगती थी.

घर लौटकर देखा तो आंखें फटी रह गई

इसी बीच एक दिन सुबह पप्पू अपने काम पर चला गया था और बच्चे भी ट्यूशन चले गए थे लेकिन जब वे वापस घर लौटे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई. उन्होंने देखा कि उनकी मां अंजलि की लाश पंखे से लटक रही है. इसके बाद बच्चों ने फौरन इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी. आसपास के लोगों ने छावनी पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पुलिस पहुंची ने अंजलि के शव को नीचे उतार कर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पप्पू साव से पूछताछ कर रही है. मोहल्ले के लोगों से भी पूछताछ जारी है. रिपोर्ट: हितेश शर्मा, दुर्ग

