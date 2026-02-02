Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3095398
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदुर्ग

पत्नी बनाती थी रील्स, कैमरे के सामने नाच-गाने से पति को था एतराज...होता था विवाद; गुस्से में आकर 2 बच्चों की मां ने खत्म कर ली जीवनलीला

MP News: दुर्ग में एक महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है. वजह है इंस्टा रील्स के कारण होता पति-पत्नी के बीच विवाद. पति हमेशा पत्नी को इंस्टा रील्स बनाने से मना करता, अकाउंट डिलीट करने को कहता लेकिन पत्नी को ये बात बेफिजूल लगती थी. एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने खुद को मौत से गले लगा लिया.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 02, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Durg News: आजकल इंस्टा रील्स का ट्रेंड लोगों की मौत की वजह बनते जा रहा है. देश के कोने-कोने से किसी न किसी की जान जाने की खबर सामने आ रही है. कोई खुद को मौत से गले लगा रहा तो कोई किसी अप्रिय घटना का शिकार हो रहा है. ऐसा ही मामला सामने आया है दुर्ग से जहां एक पत्नी ने खुद को फांसी के फंदे से लटकाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. वजट थी इंस्टा रील्स. मृतिका का पति उसे रील्स बनाने से मना करता था, कैमरे के सामने नाच-गाने से मना करता था. पति की बाद से तंग आकर अंजलि ने हमेशा के लिए दुनिया ले अल्वीदा कह दिया. 

पति को नहीं पसंद था रील्स पर नाचना गाना
मृतिका अंजली अपने 2 छोटे बच्चे और पति पप्पू साव के साथ रहती थी. पप्पू को अंजलि के रील्स बनाने से एतराज था. इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहा सुनी हुआ करता था. पप्पू, अंजलि को मना करता तो वहीं अंजलि अपनी जीद पर अड़ी रहती थी. एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि 2 बच्चो की माँ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. अंजलि ने खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया था जिसकी वजह से उसकी सांसे थम गई. 

पति करता है प्राइवेट नौकरी
पप्पू साव एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. पप्पू अंजलि को हमेशा इंस्टाग्राम से अपना अकाउंट डिलीट करने के साथ-साथ रील बनाने से रोका और मना किया करता था. इसी वजह से दोनों को बीच कई महीनों से जबरदस्त लड़ाई और मारपीट हुआ करता था. पति बार-बार कहता कि तुम्हारा ये शौक मुझे पसंद नहीं है वहीं अंजलि को पप्पू की बात बेफिजूल और बकवास लगती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

घर लौटकर देखा तो आंखें फटी रह गई
इसी बीच एक दिन सुबह पप्पू अपने काम पर चला गया था और बच्चे भी ट्यूशन चले गए थे लेकिन जब वे वापस घर लौटे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई. उन्होंने देखा कि उनकी मां अंजलि की लाश पंखे से लटक रही है. इसके बाद बच्चों ने फौरन इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी. आसपास के लोगों ने छावनी पुलिस को इसकी सूचना दी.  मौके पर पुलिस पहुंची ने अंजलि के  शव को नीचे उतार कर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पप्पू साव से पूछताछ कर रही है. मोहल्ले के लोगों से भी पूछताछ जारी है. रिपोर्ट: हितेश शर्मा, दुर्ग

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दुर्ग की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Durg News cg

Trending news

Durg News cg
पत्नी बनाती थी रील्स, कैमरे के सामने नाच-गाने से पति को था एतराज...होता था विवाद
bhopal news hindi
भोपाल जीआरपी के हात्थे चढ़ा यूके-रिटर्न शातिर चोर, विदेश में दो बार कर चुका नौकरी
Narmadapuram news
पचमढ़ी के होटल में LPG सिलेंडर ब्लास्ट, 20 मीटर दूर तक महसूस हुए झटके, चार लोग घायल
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में फिर सजेगा कन्या विवाह महोत्सव, 300 बेटियों का होगा ब्याह...
rewa news
मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूं गम भुलाने को...शराब पीकर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा
Tikamgarh news
दूध के लिए 'जल्लाद' बना मालिक: मृत बछड़े का गला काटकर दीवार पर टांगा, जानें मामला
narayanpur news
नक्सलियों को एक और बड़ा झटका, भारी मात्रा में विस्फोटक, राशन और IED बरामद
gariaband news
गरियाबंद में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, घरों और गाड़ियों में लगाई आग, जवान घायल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: CM मोहन के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, एमपी में फिर बदलेगा मौसम, पढ़ें 2 फरवरी की खबरें
bhopal news
सावधान! फर्जी 'Landprime' वेबसाइट के जरिए भोपाल में हुई करोड़ों की ठगी