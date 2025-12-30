Advertisement
भिलाई में टला बड़ा हादसा, धीरेंद्र शास्त्री की गाड़ी के सामने कूदा युवक, इधर युवती ने काटी हाथ की नस

Bhilai News: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं. बताया जा रहा है कि एक युवक अचानक एक गाड़ी के सामने आ गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:18 AM IST
भिलाई में टला बड़ा हादसा, धीरेंद्र शास्त्री की गाड़ी के सामने कूदा युवक, इधर युवती ने काटी हाथ की नस

Dhirendra Shastri Convoy Accident: छत्तीसगढ़ के भिलाई में जयंती स्टेडियम में हुए पांच दिन के हनुमंत कथा कार्यक्रम के समापन समारोह के बाद उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अचानक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले के सामने कूद गया. इससे उनकी कार और पीछे चल रही दो इनोवा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई. इसी बीच, धीरेंद्र शास्त्री से न मिल पाने से दुखी एक युवती ने अपनी कलाई काट ली. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसे चिकित्सकीय सहायता दिलाई.

धीरेंद्र शास्त्री के काफिले के सामने आया युवक
दरअसल, बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भिलाई के जयंती स्टेडियम में पांच दिनों की दिव्य हनुमान कथा का आयोजन किया गया था. सोमवार इस कार्यक्रम का आखिरी दिन था. कथा सुनने के लिए पूरे राज्य से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भिलाई पहुंचे थे. इसी दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं. बताया जा रहा है कि एक युवक अचानक गाड़ियों के सामने आ गया, जिससे शास्त्री की डिफेंडर और दो इनोवा कारों को नुकसान पहुंचा.  हादसे के वक्त गाड़ी में पंडित धीरेंद्र शास्त्री, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे मौजूद थे. हालांकि इस किसी को गंभीर चोट नहीं आई. बड़ा हादसा टल गया.

इधर युवती ने काटी हाथ की नस
इसके अलावा एक घटना और भी सामने आई जिसमें एक युवती ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री से न मिल पाने के कारण वह इमोशनली परेशान हो गई और उसने यह खतरनाक कदम उठाया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे चिकित्सकीय सहायता दिलाई. इस घटना के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक भावात्मक अपील करते हुए कहा कि कोई भी भक्त इस तरह अपनी जान जोखिम में न डाले, नहीं तो उन्हें जेल हो जाएगी. उन्होंने यह भी अपील की कि वे उनकी गाड़ी के सामने खड़े न हों या किसी भी तरह से खुद को नुकसान न पहुंचाएं. उन्होंने कहा, कि "हम अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं. हम तो हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं. गुरु को नहीं गुरु के ज्ञान को पकड़िए वही जीवन बदलता है."

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

