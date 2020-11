झाबुआ की बेटी के काम को सचिन तेंदुलकर ने सराहा, ट्विटर पर शेयर किया बातचीत का VIDEO

झाबुआ: प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना से बचाव के लिये जागरूकता के साथ सावधानी पर जोर दिया जा रहा है. ऐसे में जिले के थांदला ब्लॉक के छोटे से गांव उदयगढ़ की रिया सोनी नाम की बालिका ने जुगाड़ से हैंडवाश सिस्टम तैयार कर स्वच्छता का संदेश दिया है. रिया की इस कोशिश की तारीफ भारत रत्न और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी की है.

रिया ने बताई थी अपनी इच्छा

सचिन तेंदुलकर ने रिया से विश्व बाल दिवस के दिन वीडियो कॉल के जरिए बात कर कोरोना को लेकर उनके जागरूकता अभियान के बारे में जाना. इस दौरान सचिन ने पूछा था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, इस पर रिया ने कहा था कि झाबुआ जिले में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं, इसलिए डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूंगी.

Children are the world’s most valuable resource and our best hope for the future.

I had a wonderful time speaking to 2 inspiring girls for #WorldChildrensDay.

Wishing everyone a very happy children’s day. Let’s keep the child inside us alive.@UNICEFROSApic.twitter.com/c6CrC0Fdm0

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 20, 2020