Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3141866
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhगरियाबंद

Chhattisgarh Naxal News: 31 मार्च से पहले 11 हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर, 7 महिला माओवादी भी शामिल

Chhattisgarh Naxalites Surrender News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. उन्होंने ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर के सामने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhattisgarh Naxal News
Chhattisgarh Naxal News

Chhattisgarh Naxal News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से सटे ओडिशा इलाके में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पड़ोसी राज्य ओडिशा के कालाहांडी जिले में 11 हार्डकोर माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है. इन नक्सलियों ने ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया के सामने अपने हथियार डालते हुए, मुख्यधारा में लौटने का ऐलान किया है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, सरेंडर करने वाले 11 नक्सलियों में 7 महिलाएं और चार पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह सभी नक्सली वंशधारा-नागावली डिवीजन में सक्रिय बने हुए थे. वहीं सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, ये सभी नक्सली अलग-अलग जिम्मेदारियों के साथ संगठन में काम कर रहे थे. 

कई हथियार बरामद हुए 
बता दें कि सरेंडर करने वालों में नकुल चंद्रा (DVCM) के साथ ही ACM रैंक के कई नक्सली भी शामिल हैं. इनके पास से AK-47, SLR, INSAS सहित कई हथियार बरामद हुए हैं. अधिकारियों के मुताबिक इन नक्सलियों ने संगठन की विचारधारा से मोहभंग और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका
सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपने हथियार भी जमा किए. इनमें AK-47, SLR, INSAS, 12 बोर और सिंगल शॉट जैसे हथियार शामिल हैं. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस सरेंडर से सीमा क्षेत्र में नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. 

31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य
बता दें कि केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने देश में नक्सलवाद खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समयसीमा तय की है. लगातार चल रहे ऑपरेशन, आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनाओं के कारण कई नक्सली संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे और भी सरेंडर देखने को मिल सकते हैं. 

रिपोर्टः अनूप अवस्थी, जगदलपुर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh naxal news

Trending news

chhattisgarh naxal news
31 मार्च से पहले 11 हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर, 7 महिला माओवादी भी शामिल
Sanatani Cricket Premier League
सनातन क्रिकेट लीग देखने के चक्कर में कहीं खाली न हो जाए जेब,पास दिलाने के नाम पर ठगी
video viral
'हमारा दबदबा है...', जुआ खेलते छत्तीसगढ़ के BJP नेता की रील वायरल
cm mohan
आदिवासी क्षेत्रों के विकास को गति देने नेपानगर पहुंचे CM मोहन, 363 करोड़ की दी सौगात
Mauganj news
एमपी का सबसे बड़ा नशीली कफ सिरप कांड! 700 करोड़ के सिंडिकेट का पर्दाफाश
Chaitra Navratri
MP के इस जिले में मांस-मछली और अंडे की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
sagar news
सागर में बोरवेल से पानी की जगह निकली गैस! कई फीट ऊंची उठी लपटें, देखने पहुंचे लोग
Religious Conversion
धर्मांतरण रोकने के लिए उज्जैन में खुलेगा विश्वविद्यालय, रवींद्र पुरी का बड़ा ऐलान
Betul news
मुलताई में भीषण आग, किसान की मेहनत पर फिरा पानी, 8 एकड़ गेहूं की फसल खाक
raipur news
रायपुर में तीन दिन मांस-मटन बिक्री पर रोक, निगम ने जारी किया आदेश, जानिए वजह