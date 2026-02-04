Advertisement
हाथ-पैर बांधे, प्राइवेट पार्ट में डाली लाल मिर्च फिर सीने पर चढ़कर ली जान; गरियाबंद में महिला की तड़पा-तड़पा कर हत्या

CG News: गरियाबंद में दो आरोपी महिलाओं ने अपनी साथी महिला की बेरहमी से हत्या कर दी है. आरोपियों ने मृतिका के प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च पावडर डाला उसे डंडे, लात-घूसों से इतना मारा गया कि मौके पर ही उसकी जान चली गई

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:50 PM IST
gariaband news
gariaband news

gariaband news: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दो महिलाओं ने मिलकर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया है. दोनों आरोपी मौका पाते ही मृतिका के झोपड़ी पहुंची उसके हाथ पैर बांधे और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च पावडर डाला. मृतिका जब दर्द ले छटपटा रही थी और भागने की कोशिश करने लगी तो दोनों आरोपी उसके सीने पर चढ़ गईं. मृतिका को  डंडे, लात-घूसों से इतना मारा गया कि मौके पर ही उसकी जान चली गई. 

क्या है पूरा मामला
मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के शोभा थाना क्षेत्र का है. मृतिका की पहचान सुमित्रा नेताम के रूप में हुई है. वो और बाकी दो आरोपी महिलाएं सुगतिन नेताम और ईतवारिन बाई, तीनों साथ में मजदूरी करने जाती थी. आरोपी महिलाओं ने मृतिका पर आरोप लगाए कि वो उनका नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ती थी और उन्हें बदनाम करती थी. इस वजह से उन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है. 

तड़पा-तड़पाकर मार डाला
घटना दो जनवरी की है. जहां दोपहर को तीनों महिलाओं के बीच जमकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी महिलाओं ने गुस्से में सुमित्रा का खेल खत्म करने की सोची. सुमित्रा के पहले हाथ पैर बांधे गए फिर  उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च पावडर डाला. इस दौरान सुमित्रा  चीखती-चिल्लाती रही लेकिन आसपास कोई सुनने वाला नहीं था. जब सुमित्रा ने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो दोनों आरोपी उसके सीने पर चढ़ गए और डंडों और लात-घूंसों से जमकर पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद दोनों आरोपी सुमित्रा के झोपड़ी में आग लगाकर वहां से चली गईं. 

दूसरे मर्द के साथ रहती थी सुमित्रा
आरोपियों ने बताया कि सुमित्रा करीब 2 साल से अपने पति से अलग होकर दूसरे मर्द के साथ रहती थी और समाज में हमारा नाम बदनाम करती थी. गांव में ये अफवाह फैलने के बाद हमारे पति भी हमपर शक करने लगे थे. इसलिए हमने सुमित्रा की हत्या करने का प्लान बनाया. सुमित्रा का शव उसके घर से ही मिला है. घटना के एक दिन बाद वारदात की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल  भेज दिया था. वहीं सुमित्रा के पति ने शव लेने से मना कर दिया तो वो जिस मर्द के साथ रहती थी उसी को शव सुपुर्द किया गया. आरोपी महिलाओं ने भी अपना जुर्म कबूल किया है जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

