झोलाछाप डॉक्टर, तंत्र-मंत्र या कुछ और? छत्तीसगढ़ के इस गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, दहशत में लोग

Gariaband News: गरियाबंद के धनौरा गांव में देशी उपचार और झोलाछाप डॉक्टर के फेर में पड़कर एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई है. इस दुखद घटना से ग्रामीणों में दहशत है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:08 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अंधविश्वास और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन आने वाले धनौरा गांव में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. पहली मौत 11 नवंबर को हुई, जब 8 साल की बेटी की मौत हुई, उसके बाद 13 नवंबर को 7 साल के बेटे और 4 साल के बेटे की भी मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव वालों में दहशत फैल गई है.

दरअसल, गरियाबंद में देशी उपचार और झोलाछाप डॉक्टर के झांसे में आकर एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. यह घटना मलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले धनौरा गांव की है. गांव का निवासी डमरूधर नागेश, उदंती अभयारण्य स्थित साहेबिन कछार में अपने ससुराल मक्का तोड़ने गया था. वह एक हफ़्ते तक रुका और बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर वापस लौट आया.

इसके बाद उनके साथ गए तीनों बच्चों को बुखार आ गया. पहले उन्होंने उसी इलाके के एक झोलाछाप से इलाज कराया. जब वह गांव लौटे तो झाड़ फूंक कराता रहा. गांव की मितानीन को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने उन्हें अस्पताल चलने को कहा लेकिन नागेश परिवार अंतिम सांस तक इलाज के दूसरे तरीकों का सहारा लेता रहा. पहली मौत 11 नवंबर को 8 साल की बेटी अनीता की हुई, मां की आंखों के आंसू थमे भी नहीं थे कि दूसरी मौत 13 नवंबर को 7 साल के बेटे बालक की हो गई और उसी दिन कुछ घंटे बाद 4 साल के बेटे गोरेश्वर ने भी दम तोड़ दिया. एक ही परिवार के तीन चिराग बुझने की इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है.

जानलेवा बीमारी से ग्रामीणों में दहशत
वहीं इस जानलेवा बीमारी ने ग्रामीणों में भी दहशत पैदा कर दी है. मौतों की जानकारी मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी यूएस नवरत्न ने 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है. टीम गांव पहुंच गई है और अब कारणों का पता लगाने में जुटी है. इस इलाके में अधूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण लोगों का आधुनिक चिकित्सा से विश्वास उठ गया है. इससे पहले भी इसी गांव में सांप के काटने से एक परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई थी. वन क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर भी सक्रिय हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. (रिपोर्ट- थानेश्वर साहू)

