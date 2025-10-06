Advertisement
छत्तीसगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार बंद 3 नक्सलियों का सरेंडर, संख्या हुई 30

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गरियाबंद जिले में तीन हथियार बंद नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, जिसमें एक पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 03:15 PM IST
तीन नक्सलियों ने किया सरेंडर
Gariaband Naxals Surrender: नक्सल मोर्चे पर पुलिस और सुरक्षाबलों सर्तकता लगातार काम कर रही है. गरियाबंद पुलिस को नक्सल मोर्चे में एक और बड़ी सफलता मिली है, गरियाबंद जिले के धमतरी नुआपड़ा डिविजन में सक्रिय तीन नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, ये तीनों हथियारबंद इनामी नक्सली थे, जो लंबे समय से नक्सल मोर्चे पर शामिल थे. बताया जा रहा है कि वह कई ऑपरेशनों में भी शामिल थे, लेकिन अब तीनों ने मुख्यधारा में वापसी करने के उद्देश्य से सरेंडर कर दिया है. नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत अब तक इलाके में सक्रिय सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या 30 हो गई है. 
 
हथियार के साथ किया सरेंडर 

खास बात यह है कि इन नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया है. समर्पित नक्सलियों में नागेश देशी हथियार के साथ समर्पण किया है, इसके साथ साथ दो महिला नक्सली जैनी और मनीला भी शामिल हैं. तीनों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित था. बताया जा रहा है कि ये तीनों पिछले 5 से 8 सालों से गरियाबंद इलाके में सक्रिय थे, इस दौरान वह कई बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं. जबकि ये तीनों बस्तर के जंगलों में बड़े नक्सली कमांडरों के करीबी सहयोगी के तौर पर काम करते थे. तीनों नक्सलियों ने सरकार की समर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण किया है. प्रशासन ने इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक अहम कामयाबी बताया है. 

दरअसल, जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी थी, इस दौरान पुलिस और सुरक्षाबलों ने मिलकर ने कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम भी दिया है. लेकिन यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि तीनों नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. 

30 नक्सलियों का सरेंडर 

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अब तक नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत अब तक 30 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में लगातार नक्सली समर्पण कर रहे हैं, हाल ही में बीजापुर जिले में एक साथ 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर था, ऐसे में माना जा रहा है कि नक्सल मोर्चे पर अब सुरक्षाबलों की कामयाबी तेजी से आगे बढ़ रही है.

