जल्द नक्सल मुक्त होगा यह जिला! 6 महिलाओं समेत 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 26 जनवरी पर हो सकती है घोषणा

Chhattisgarh News: गरियाबंद में अंतिम पंक्ति में सक्रिय 9 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण कर लिया है. समर्पण करने वाले में 6 महिला और 3 पुरुष नक्सली शामिल हैं. 3 AK 47, 2 एसएलआर और 1303 हथियार के साथ समर्पण किया है. जिले के एसपी वेदव्रत सिरमौर्य एक दिन पहले जिस राजा डेरा पहुंच कर ग्रामीणों से भेंट किया था. उसी स्थान पर नक्सली सुबह 11 बजे पहुंचे.

मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले से नक्सलियों ने मीडिया की मौजूदगी का आग्रह किया था, उपस्थिति थी सभी नक्सली ट्रेवलर में चढ़ जिला मुख्यालय के लिए निकल गए. जहां आईजी अमरेश मिश्रा के सामने हथियार डाल सरकार के समर्पण नीति को आत्मसाथ कर लिया. IG अमरेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नक्सल मुक्त जिला घोषित हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह तो तय है कि गरियाबंद जिला में सक्रिय नक्सलियों की लिस्ट में अब सक्रिय संख्या नहीं रह गया है.

9 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

उन्होंने बताया कि 9 लोगों के समर्पण करते ही गरियाबंद नक्सलमुक्त जिले के कगार पर आ गया. हो सकता है, इस गणतंत्र को जिला नक्सलमुक्त घोषित कर दिया जाएगा. जिस भालूडीगी और राजाडेरा में 2 सीसी मेंबर समेत 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए थे. उसी पहाड़ी में ये कुछ माह से सक्रिय थे. इनकी सक्रियता को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सोच विचार में पड़ीं थीं.



तमाम बड़े नक्सली लीडरों के घर वापसी और खात्मे के बाद अंजू और बलदेव के नेतृत्व में 9 नक्सलियों की टुकड़ी ओडिशा सीमा पर सक्रिय थी. बलदेव और अंजू के परिजन दो दिन पहले ही घर वापसी की अपील किया था. ओडिसा सीमा में लगभग इतने ही संख्या की एक टुकड़ी के साथ सक्रिय उषा के परिवार ने भी अपील किया था, लेकिन उषा ने अब तक समर्पण नहीं किया है.

रिपोर्टः थानेश्वर साहू, गरियाबंद

