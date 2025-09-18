राजिम से रायपुर तक दनादन दौड़ेगी ब्रॉड गेज ट्रेन, CM साय ने दिखाई हरी झंडी
Rajim MEMU Train News: राजधानी राजपुर से राजिम के बीच चलने वाली बहुप्रतीक्षित ब्रॉड गेज ट्रेन की शुरुआत हो गई है. सीएम साय ने राजिम से हरी झंडी दिखाकर मेमू ट्रेन को रवाना किया. इससे राजिम और गोबरा के लोगों को रायपुर आने-जाने में आसानी होगी. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:38 PM IST
गरियाबंद । छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम में लोगों का इंतजार खत्म हो गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम रेलवे स्टेशन से राजधानी रायपुर के लिए मेमू (MEMU) ट्रेन को हरी झंडी दिखा दिया है. दरअसल, आठ साल के लंबे इंतजार के बाद नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने के बाद मेमू सेवा की शुरुआत की गई है.

8 साल के लंबे इंतजार के बाद राजिम, गोबरा नवापारा की जनता को नैरो गेज रेल लाइन से ब्रॉड गेज रेल लाइन की सौगात मिली है. सीएम साय ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस सेवा के शुरू हो जाने से राजिम और गोबरा नवापारा के हजारों लोगों को अब शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों के लिए रायपुर आने-जाने में आसानी होगी. वहीं, सीएम साय ने इस कनेक्टिविटी को डोंगरगढ़ तक बढ़ाने का भी वादा किया है.

ये लोग रहें मौजूद
 राजिम रेलवे स्टेशन से राजधानी रायपुर के लिए मेमू ट्रेन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश के दो वरिष्ठ मंत्री दयाल दास बघेल, केदार कश्यप के साथ ही रायपुर और महासमुंद लोकसभा के सांसद मौजूद रहें. वहीं, रेलवे के डीआरएम सहित रेलवे के बड़े अधिकारियों की भी मौजूदगी रही, लोगों ने इस मेमू ट्रेन की शुरूआत को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पल बताया.

इन लोगों को होगा फायदा
लोगों का कहना है, कि इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के हजारों लोग जो रोजाना राजधानी में नौकरी, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ सम्बन्धी कारणों के चलते रोजाना अप डाउन करते हैं. उनके लिए ये मेमू ट्रेन मिल का पत्थर साबित होगा, बढ़ती महंगाई में ट्रेन का सफर लोगों के लिए राहत भरा और आसान रहने वाला है, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम से रेल कोनेटिविटी को डोंगरगढ़ तक करने की बात कही, जिससे एक धार्मिक स्थल से दूसरे धार्मिक स्थल तक लोग आसानी से पहुंच पाएंगे.

रिपोर्ट- थानेश्वर साहू, जी मीडिया, गरियाबंद
;