गरियाबंद में हड़कंप, भोज खाने के अचानक बाद 44 ग्रामीणों की हालत बिगड़ी; दो अलग-अलग गांवों से जुड़ा मामला

Gariyaband News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शादी की खुशियां तब मातम में बदल गई जब कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की अगली सुबह तबीयत बुरी तरह से खराब हो गई. कुल 44 लोगों की तबीयत भोज खाकर खराब हुई है. ये सभी 44 लोग दो अलग-अलग पंचायतों से ताल्लुख रखते हैं.अस्पताल पहुंचे लोग दो अलग-अलग जगह पर खाना खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं.

अस्पताल में लगा मरीजों का तांता

मामला गरियाबंद के दो अलग-अलग ग्राम पंचायतों से जुड़ा है. एक ग्राम पंचायत आमदी के ग्राम मोहलाई के ग्रामीण कुटेना से वहीं दूसरा, ग्राम पंचायत दर्रीपारा के बोइरगांव के ग्रामीण धवलपुर से. कुटेना के लोग शादी समारोह के भोज कार्यक्रम में शामिल हुए थे वहीं धवलपुर के लोग अन्य जगह पर भोज कार्यक्रम में शिरकत किए थे. कुटेना से 17 ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार हैं, और धवलपुर से 27 ग्रामीणों की हालत खराब है. इस खबर के बाद से शहर में चिंता और दहशत का माहौल है.

प्रशासन में अफरा तफरी

यूं अचानक इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया है. अस्पताल परिसर में बेड नहीं है और उम्मीद है कि मरीजों की संख्या और बढ़ सकता है. हालांकि सरपंच ने मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की है जिससे माहौल थोड़ा से नियंत्रण में आया. फिलहाल स्वास्थ विभाग की टीम घर-घर जाकर जांच कर रही है, ताकी सामान लक्ष्ण दिखाई देने पर तुरंत उपचार किया जाए.

फूड पॉइजनिंग या कुछ और

प्राथमिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग से जोड़ा जा रहा है. शादी में परोसे गए भोजन के सैंपल जांच के लिए, लीए गए हैं. माना जा रहा कि गर्मी के मौसम में खाना जल्दी खराब हो जाता है जिस वजह से ग्रमीणों ने भोजन ग्रहण किया और शायद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए. फिलहाल ग्रामीणों का इलाज जारी है.

